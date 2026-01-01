PicoClaw es un asistente de IA independiente de cĆ³digo abierto iniciado por Sipeed y escrito completamente en Go desde cero. El proyecto fue reconstruido a travĆ©s de un proceso de autoarranque āel propio Agente de IA impulsĆ³ la migraciĆ³n de la arquitectura y la optimizaciĆ³n del cĆ³digoā produciendo un Ćŗnico binario estĆ”tico que arranca en menos de un segundo y se ejecuta en un solo nĆŗcleo de CPU.

DiseĆ±ado para ser pequeĆ±o, rĆ”pido y desplegable en cualquier lugar, PicoClaw ejecuta las mismas cargas de trabajo que los frameworks de agentes mucho mĆ”s pesados, mientras consume alrededor de 10 MB de RAM. Alojar el lanzador en un VPS te proporciona una consola basada en navegador, configuraciĆ³n persistente y una puerta de enlace de larga duraciĆ³n que conecta tu LLM elegido a Telegram, Discord, Matrix, WeChat y cualquier servidor MCP al que lo dirijas.