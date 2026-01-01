Phoenix es una plataforma de observabilidad de IA de código abierto creada por Arize AI para equipos que desarrollan aplicaciones con modelos de lenguaje grandes, agentes y pipelines de recuperación. Captura cada rastro producido por su aplicación a través de la instrumentación estándar de OpenTelemetry, mostrando latencia, uso de tokens y calidad de respuesta para que los ingenieros puedan detectar regresiones antes de que lleguen a los clientes. Con integraciones listas para usar para LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic y la mayoría de los otros frameworks de IA, Phoenix se integra en los pipelines existentes sin necesidad de reescribir código.

Alojar Phoenix en su propio VPS mantiene las indicaciones, las salidas del modelo y el contexto de recuperación en la infraestructura que usted controla. No hay tarifas por rastro ni restricciones de residencia de datos — almacene tanta telemetría como su disco lo permita.