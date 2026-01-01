Implementa Phoenix con instalación en un solo clic.
Plataforma de observabilidad de IA de código abierto para rastrear, evaluar y monitorear aplicaciones LLM y agentes de IA en producción.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Phoenix
Phoenix es una plataforma de observabilidad de IA de código abierto creada por Arize AI para equipos que desarrollan aplicaciones con modelos de lenguaje grandes, agentes y pipelines de recuperación. Captura cada rastro producido por su aplicación a través de la instrumentación estándar de OpenTelemetry, mostrando latencia, uso de tokens y calidad de respuesta para que los ingenieros puedan detectar regresiones antes de que lleguen a los clientes. Con integraciones listas para usar para LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic y la mayoría de los otros frameworks de IA, Phoenix se integra en los pipelines existentes sin necesidad de reescribir código.
Alojar Phoenix en su propio VPS mantiene las indicaciones, las salidas del modelo y el contexto de recuperación en la infraestructura que usted controla. No hay tarifas por rastro ni restricciones de residencia de datos — almacene tanta telemetría como su disco lo permita.
Funciones clave de Phoenix
Rastreo de OpenTelemetry
Capture el árbol de ejecución completo de cada llamada a LLM, invocación de herramientas y paso de recuperación utilizando el protocolo OTLP estándar.
Marco de evaluación
Ejecute evaluadores basados en código y LLM como juez en conjuntos de datos para evaluar la calidad de la respuesta y detectar regresiones antes de la implementación.
Patio de juegos de prompts
Itere sobre las indicaciones lado a lado entre modelos y parámetros sin tocar el código de la aplicación ni volver a implementarla.
Integraciones de marco
Instrumentación lista para usar para LangChain, LlamaIndex, DSPy, Haystack, OpenAI, Anthropic, Bedrock y Vertex AI.
Experimentos con conjuntos de datos
Construya conjuntos de datos a partir de trazas de producción y reprodúzcalos con nuevas versiones de prompts o modelos para comparar los resultados.
Análisis de incrustación
Inspeccione la calidad de la recuperación con visualizaciones de incrustación que revelan la deriva, las agrupaciones y los resultados de baja relevancia.
¿Por qué ejecutar Phoenix en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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