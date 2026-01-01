Implementa Percona PMM con instalación de un solo clic.
Plataforma de monitoreo y gestión de bases de datos de código abierto compatible con MySQL, PostgreSQL, MongoDB y más.
Elige un plan VPS para Percona PMM
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Percona PMM
Percona Monitoring and Management (PMM) es una plataforma gratuita de código abierto diseñada específicamente para la observabilidad de bases de datos. Recopila métricas, análisis de consultas y datos de rendimiento de MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB y ProxySQL, luego presenta todo en paneles de Grafana preconfigurados con un desglose detallado por consulta. PMM incluye un motor de análisis de consultas (QAN) integrado que identifica consultas lentas, explica planes de ejecución y rastrea las huellas de las consultas a lo largo del tiempo, lo que brinda a los administradores de bases de datos (DBA) la visibilidad que necesitan para ajustar el rendimiento sin herramientas de terceros.
Autoalojar PMM en su propio VPS mantiene las credenciales sensibles de la base de datos y los datos de consulta completamente dentro de su propia infraestructura. No hay tarifas por host, ni cargos por salida de datos en la nube, ni dependencia de un proveedor, solo control total sobre los períodos de retención, los umbrales de alerta y la personalización del panel.
Funciones clave de Percona PMM
Soporte multidatabase
Monitoree MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB y ProxySQL desde una única interfaz sin implementar pilas de monitoreo separadas por tipo de base de datos.
Análisis de consultas
Identifique y analice las consultas más lentas y que consumen más recursos con desgloses del plan de ejecución y seguimiento histórico de huellas dactilares.
Paneles de control prediseñados
Decenas de paneles de Grafana vienen preconfigurados, cubriendo aspectos internos de InnoDB, retraso de replicación, oplog de MongoDB y la actividad de vacuum de PostgreSQL.
Alertas integradas
Defina alertas basadas en umbrales para retraso de replicación, utilización de disco, consultas lentas y saturación de conexiones con Percona Alerting integrado.
Asesores de amenazas de seguridad
Las comprobaciones de seguridad automatizadas de la base de datos señalan riesgos de configuración como autenticación faltante, contraseñas débiles e interfaces de administración expuestas.
Control de retretención de datos
Configure los períodos de retención y la resolución de las métricas de forma independiente para equilibrar el uso del almacenamiento con la granularidad que necesita para la planificación de la capacidad.
¿Por qué ejecutar Percona PMM en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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