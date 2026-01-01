Implementa PdfDing con un solo clic.
Gestor de PDF autoalojado con visualización basada en navegador, anotación y sincronización de la posición de lectura entre dispositivos.
Elige un plan VPS para PdfDing
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con PdfDing
PdfDing es un gestor y visor de PDF autoalojado que recuerda tu posición de lectura en todos tus dispositivos, para que puedas empezar a leer en un computador de escritorio y continuar en un teléfono sin perder tu lugar. Los archivos se organizan en espacios de trabajo y colecciones con etiquetado multinivel, marcadores de favoritos y archivado. El visor basado en navegador te permite anotar, resaltar, añadir texto, dibujar y firmar documentos — con todas las anotaciones almacenadas en el servidor y sincronizadas en cada dispositivo.
Alojar PdfDing en tu propio VPS mantiene tu biblioteca de documentos privada: sin archivos subidos a un servicio en la nube, sin análisis de uso y con control total sobre quién puede acceder a tu instancia. El inicio de sesión único OIDC opcional, la autenticación de dos factores y los controles de acceso por enlace lo hacen práctico tanto para uso personal como para equipos pequeños.
Funciones clave de PdfDing
Sincronización entre dispositivos
La posición de lectura, las anotaciones y las firmas digitales se sincronizan en todos los dispositivos para que nunca pierdas tu lugar al cambiar entre escritorio y móvil.
Anotación y edición
Agregue texto, resaltados, dibujos y comentarios directamente en el navegador — no se requiere ninguna herramienta de terceros — con anotaciones almacenadas en el servidor.
Colecciones y etiquetado
Organice los PDF en espacios de trabajo y colecciones con etiquetas multinivel, destacando y archivando para una biblioteca personal o de equipo estructurada.
Firmas digitales
Firme documentos en el navegador y mantenga las firmas sincronizadas y guardadas en todos sus dispositivos sin instalar ningún software de escritorio.
SSO y autenticación de dos factores
Integre con cualquier proveedor OIDC para inicio de sesión único, y asegure las cuentas con autenticación de dos factores TOTP o con llave de hardware WebAuthn.
Enlaces compartibles
Genere enlaces para compartir con control de acceso y códigos QR para PDFs individuales, lo que facilita compartir documentos sin otorgar acceso completo a la cuenta.
¿Por qué ejecutar PdfDing en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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