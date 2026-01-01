Implementa Paisa con instalaciÃ³n de un solo clic.
Rastreador de finanzas personales de cÃ³digo abierto que utiliza contabilidad de partida doble para una visibilidad completa de activos, gastos y patrimonio neto.
Elige un plan VPS para Paisa
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s
Todo lo que puedes crear con Paisa
Paisa es un rastreador de finanzas personales autoalojado, construido sobre el modelo de contabilidad de partida doble. Le brinda una imagen precisa y completa de sus finanzas â€”activos, pasivos, ingresos, gastos y patrimonio netoâ€”, rastreados mediante archivos de diario de texto plano que usted posee por completo. A diferencia de las aplicaciones de finanzas basadas en la nube, todos sus datos permanecen en su propio servidor sin tarifas de suscripciÃ³n y sin que ningÃºn tercero acceda a sus registros financieros.
La interfaz web transforma su diario contable en paneles interactivos: desgloses de gastos por categorÃa, grÃ¡ficos de asignaciÃ³n de activos, proyecciones de metas de jubilaciÃ³n y seguimiento del rendimiento de inversiones para fondos mutuos y acciones. El soporte multidivisa maneja finanzas distribuidas en diferentes paÃses o clases de activos.
Funciones clave de Paisa
Contabilidad de partida doble
Cada transacciÃ³n se registra con asientos de dÃ©bito y crÃ©dito coincidentes, lo que le brinda un seguimiento matemÃ¡ticamente preciso que detecta errores automÃ¡ticamente.
Tablero de patrimonio neto
Una vista Ãºnica agrega todos los activos y pasivos a lo largo del tiempo, mostrando cÃ³mo su posiciÃ³n financiera general cambia mes a mes.
Seguimiento del retorno de la inversiÃ³n
Rastree el rendimiento de fondos mutuos y acciones con cÃ¡lculos XIRR para que siempre sepa el rendimiento anualizado real de cada inversiÃ³n.
AnÃ¡lisis de presupuesto vs. real
Compare el gasto planificado con los gastos reales por categorÃa para identificar dÃ³nde se va realmente su dinero en comparaciÃ³n con dÃ³nde planeÃ³ gastarlo.
Archivos de datos de texto sin formato
Todos los datos financieros se almacenan en archivos de diario legibles por humanos que puede editar, controlar versiones y hacer copias de seguridad independientemente de la aplicaciÃ³n.
Â¿Por quÃ© ejecutar Paisa en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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