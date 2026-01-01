Paisa es un rastreador de finanzas personales autoalojado, construido sobre el modelo de contabilidad de partida doble. Le brinda una imagen precisa y completa de sus finanzas â€”activos, pasivos, ingresos, gastos y patrimonio netoâ€”, rastreados mediante archivos de diario de texto plano que usted posee por completo. A diferencia de las aplicaciones de finanzas basadas en la nube, todos sus datos permanecen en su propio servidor sin tarifas de suscripciÃ³n y sin que ningÃºn tercero acceda a sus registros financieros.

La interfaz web transforma su diario contable en paneles interactivos: desgloses de gastos por categorÃ­a, grÃ¡ficos de asignaciÃ³n de activos, proyecciones de metas de jubilaciÃ³n y seguimiento del rendimiento de inversiones para fondos mutuos y acciones. El soporte multidivisa maneja finanzas distribuidas en diferentes paÃ­ses o clases de activos.