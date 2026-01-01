Hasta un 70% de descuento en PairDrop

Implementa PairDrop con una instalaciĆ³n de un solo clic.

Alternativa a AirDrop basada en navegador para transferencias instantĆ”neas de archivos punto a punto entre cualquier dispositivo en tu red, sin necesidad de instalar ninguna aplicaciĆ³n.

Lanza tu aplicaciĆ³n al instante
Copias de seguridad automĆ”ticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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GarantĆ­a de reembolso de 30 dĆ­as
Implementa PairDrop con una instalaciĆ³n de un solo clic.

Elige un plan VPS para PairDrop

-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
1 nĆŗcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MĆ”s vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
2 nĆŗcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
4 nĆŗcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
8 nĆŗcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
1 nĆŗcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MĆ”s vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
2 nĆŗcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
4 nĆŗcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
8 nĆŗcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y mĆ”s

Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aĆ±o
Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aĆ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atĆ© 12x

Todo lo que puedes crear con PairDrop

PairDrop es una plataforma moderna de intercambio de archivos basada en la web que lleva las transferencias al estilo AirDrop a cada dispositivo y sistema operativo. Utilizando la tecnologĆ­a WebRTC, los archivos viajan directamente del remitente al destinatario sin pasar por el servidor; el VPS solo coordina la conexiĆ³n. Abra la interfaz web en cualquier dispositivo, vea quiĆ©n mĆ”s estĆ” en la red y envĆ­e archivos con un solo clic. Sin cuentas, sin aplicaciones, sin lĆ­mites de tamaĆ±o.

Alojar PairDrop por su cuenta le da a su hogar u oficina un centro de intercambio de archivos permanente y siempre accesible, protegido por HTTPS a travĆ©s de Traefik. Los archivos nunca pasan por almacenamiento de terceros, las transferencias se ejecutan a la mĆ”xima velocidad de la red local, y el enfoque de autoalojamiento significa que no hay costos por archivo ni por ancho de banda, sin importar cuĆ”nto comparta su equipo.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de PairDrop

Punto a punto a travĆ©s de WebRTC

Los archivos se transfieren directamente entre dispositivos a la velocidad mĆ”xima de la red ā el servidor solo intermedia la conexiĆ³n, por lo que sus datos nunca se almacenan en un almacenamiento intermedio.

No se necesita instalaciĆ³n

Funciona en cualquier navegador moderno en Windows, macOS, Linux, iOS y Android ā los usuarios solo visitan la URL y empiezan a compartir inmediatamente.

DetecciĆ³n automĆ”tica de dispositivos

Los dispositivos en la misma red aparecen automĆ”ticamente en la interfaz, facilitando la selecciĆ³n de un destinatario sin necesidad de escribir direcciones o cĆ³digos de emparejamiento.

Sin lĆ­mites de archivos

PairDrop no impone restricciones de tamaĆ±o de archivo ni filtros de tipo, por lo que puedes compartir cualquier cosa, desde pequeĆ±os fragmentos de texto hasta archivos de video grandes, sin soluciones alternativas.

Emparejamiento de CĆ³digo QR

Escanea un cĆ³digo QR para conectar dispositivos mĆ³viles al instante, eliminando la necesidad de escribir direcciones de red al compartir entre telĆ©fonos y computadoras.

ĀæPor quĆ© ejecutar PairDrop en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pĆŗblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamĆ©rica, Europa, Asia y SudamĆ©rica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

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GarantĆ­a de reembolso de 30 dĆ­as

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