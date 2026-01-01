Hasta un 70% de descuento en OxiCloud

Implementa OxiCloud con instalación de un solo clic.

Almacenamiento en la nube ligero y autoalojado, construido en Rust, con compatibilidad para clientes de escritorio y móviles de Nextcloud.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa OxiCloud con instalación de un solo clic.

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-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
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Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
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Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con OxiCloud

OxiCloud es una plataforma de almacenamiento en la nube de código abierto escrita en Rust, diseñada como una alternativa rápida y eficiente en recursos a Nextcloud y OwnCloud. Ofrece carga de archivos, descarga, gestión de carpetas, uso compartido, búsqueda, papelera y un reproductor de música integrado — todo autoalojado con un backend de PostgreSQL. El entorno de ejecución de Rust mantiene la memoria inactiva muy por debajo de los 100 MB, lo que lo hace práctico en planes VPS donde una pila basada en PHP sería demasiado pesada.

Autoalojar OxiCloud pone todo el almacenamiento de archivos en una infraestructura que usted controla, sin cuotas, sin tarifas de suscripción y sin acceso de terceros a sus archivos. Una capa de compatibilidad opcional con Nextcloud permite que los clientes de escritorio y móviles de Nextcloud existentes se conecten sin necesidad de reconfiguración.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de OxiCloud

Soporte al cliente de Nextcloud

Una capa de compatibilidad opcional de Nextcloud permite que los clientes de sincronización de escritorio y móviles de Nextcloud existentes se conecten a OxiCloud sin necesidad de reinstalarlos o reconfigurarlos.

Baja huella de memoria

El tiempo de ejecución de Rust + mimalloc utiliza menos de 100 MB en reposo, lo que hace que OxiCloud sea práctico en planes VPS pequeños donde las pilas de almacenamiento en la nube basadas en PHP agotarían la RAM disponible.

Enlaces para compartir archivos

Genere enlaces públicos para compartir archivos y carpetas para que los destinatarios externos puedan descargar contenido sin crear una cuenta en su servidor.

Papelera y recuperación

Los archivos eliminados se mueven a la papelera de reciclaje en lugar de ser eliminados inmediatamente, dándole una ventana de recuperación antes de la eliminación permanente.

Reproductor de música integrado

Transmita archivos de audio directamente desde el navegador con soporte para listas de reproducción y metadatos de las pistas — no se requiere un servidor de medios o un complemento aparte.

¿Por qué ejecutar OxiCloud en Hostinger?

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Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

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