Hasta un 70% de descuento en OwnTracks Recorder

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Backend autoalojado que almacena y visualiza datos de ubicación publicados por las aplicaciones de teléfono de OwnTracks a través de MQTT.

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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con OwnTracks Recorder

OwnTracks Recorder es el backend oficial para las aplicaciones de OwnTracks de iOS y Android, ofreciéndote una alternativa completamente autoalojada a los servicios comerciales de ubicación compartida. El Recorder se suscribe a tu broker MQTT privado, ingiere las publicaciones de ubicación de tus teléfonos y almacena cada punto como archivos planos en el disco sin necesidad de una base de datos externa.

Un servidor HTTP integrado expone una API REST, un flujo WebSocket en vivo y vistas predefinidas para las últimas posiciones, rutas diarias y mapas GeoJSON. Esta plantilla agrupa el Recorder con un broker Eclipse Mosquitto que tiene la autenticación por contraseña habilitada de fábrica, para que puedas apuntar tus aplicaciones de OwnTracks a tu VPS y empezar a recopilar el historial de ubicaciones sin enviar nunca tus datos de movimiento a un tercero.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de OwnTracks Recorder

Backend de ubicación privada

Almacena cada posición publicada desde tus aplicaciones de OwnTracks en tu propio servidor sin la intervención de una nube de terceros.

MQTT broker integrado

Eclipse Mosquitto incluido con autenticación por contraseña está listo para que los teléfonos se conecten desde cualquier lugar de internet.

Mapa en vivo y rutas

La interfaz web muestra las últimas posiciones, los recorridos diarios y un mapa en tiempo real que se actualiza a través de WebSocket a medida que llegan nuevas ubicaciones.

API REST y WebSocket

Consultar ubicaciones almacenadas como JSON, GeoJSON o CSV a través de una API REST documentada, o transmitir actualizaciones por WebSocket.

Almacenamiento de archivo plano

No se necesita una base de datos SQL para operar — los puntos se escriben como archivos planos que son fáciles de respaldar, inspeccionar y archivar.

Hooks de Lua y ocat

Amplíe la ingesta con ganchos Lua y el historial de consultas desde la línea de comandos utilizando la utilidad ocat incluida.

¿Por qué ejecutar OwnTracks Recorder en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Gad Iradufasha
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