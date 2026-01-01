Hasta un 70% de descuento en Outline

Implementa Outline con una instalación de un solo clic.

Biblioteca de conocimiento y wiki de código abierto moderna con colaboración en tiempo real, búsquedas potentes y edición de Markdown atractiva para equipos.

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Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa Outline con una instalación de un solo clic.

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-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
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Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
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Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
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Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Outline

Outline es una base de conocimiento rápida y colaborativa diseñada para equipos que valoran tanto un diseño atractivo como una edición fluida en tiempo real. Construida alrededor de un editor Markdown con comandos de barra, jerarquías de documentos anidadas y organización basada en colecciones, ofrece a los equipos de ingeniería, producto y operaciones un espacio de trabajo estructurado para la documentación que es tanto funcional como visualmente atractivo. El historial de versiones, los permisos granulares y la compatibilidad con múltiples proveedores de SSO la hacen adecuada para organizaciones de cualquier tamaño.

Alojar Outline en tu propio VPS significa que no hay restricciones de precios por usuario — miembros de equipo ilimitados a un costo de infraestructura fijo. Tu documentación y propiedad intelectual permanecen bajo tu control sin acceso de datos de terceros, mientras que PostgreSQL y Redis se ejecutan localmente para un rendimiento óptimo sin dependencias de servicios externos.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Outline

Colaboración en tiempo real

Múltiples miembros del equipo pueden editar el mismo documento simultáneamente con comentarios en línea y sugerencias, lo que hace que los sprints de documentación y los ciclos de revisión sean fluidos.

Potente Búsqueda de Texto Completo

Busque instantáneamente en todos los documentos y colecciones, con resultados clasificados por relevancia para que la información adecuada aparezca en segundos en lugar de minutos de navegación.

Autenticación flexible

Se integra con Google, Slack, Azure AD, GitHub y proveedores OIDC personalizados, permitiendo a los equipos iniciar sesión con credenciales existentes sin tener que gestionar cuentas separadas.

Historial de versiones

Cada cambio de documento se rastrea con visualización de diferencias y restauración completa, lo que les da a los equipos una red de seguridad para ediciones accidentales y un registro de auditoría para el cumplimiento.

Organización de la Colección

Organice documentos en jerarquías anidadas y colecciones con controles de uso compartido granulares públicos, de equipo o privados que se adapten a cualquier estructura de equipo.

¿Por qué ejecutar Outline en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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