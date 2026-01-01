Despliega OrangeHRM con una instalación de un solo clic.
Sistema de Gestión de Recursos Humanos de código abierto para gestionar empleados, ausencias, reclutamiento y flujos de trabajo de RR. HH.
Elige un plan VPS para OrangeHRM
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con OrangeHRM
OrangeHRM es una plataforma de Gestión de Recursos Humanos completamente de código abierto utilizada por miles de organizaciones en todo el mundo. Cubre todo el ciclo de vida de RR. HH. — desde registros de empleados y gestión de ausencias hasta evaluaciones de desempeño, procesos de reclutamiento y seguimiento de tiempo — en una única aplicación autoalojada.
Alojar OrangeHRM en tu propio VPS mantiene todos los datos de los empleados, la información de nómina y los registros de RR. HH. bajo tu control directo, sin tarifas SaaS por usuario. Obtienes acceso completo a la base de datos para informes personalizados e integraciones, mientras conservas la propiedad total sobre los datos sensibles de la fuerza laboral.
Funciones clave de OrangeHRM
Gestión de empleados
Mantenga un directorio centralizado de empleados con historial laboral, documentos, cualificaciones y estructura organizacional en un solo lugar.
Permisos y asistencia
Gestione los derechos de licencias, los flujos de trabajo de aprobación, los calendarios de festivos y los registros de asistencia de toda su plantilla.
Módulo de reclutamiento
Haga seguimiento a las vacantes de empleo, las solicitudes de candidatos, las etapas de entrevista y las decisiones de contratación sin una herramienta ATS separada.
Evaluaciones de desempeño
Ejecute ciclos de evaluación estructurados con establecimiento de objetivos, retroalimentación de 360 grados y flujos de trabajo de revisión configurables.
Seguimiento de tiempo y proyectos
Registre hojas de tiempo para proyectos y clientes, con flujos de aprobación y reportes exportables para facturación o nómina.
¿Por qué ejecutar OrangeHRM en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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AppFlowy es un espacio de trabajo de código abierto con IA pensado como alternativa a Notion