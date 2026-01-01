OrangeHRM es una plataforma de Gestión de Recursos Humanos completamente de código abierto utilizada por miles de organizaciones en todo el mundo. Cubre todo el ciclo de vida de RR. HH. — desde registros de empleados y gestión de ausencias hasta evaluaciones de desempeño, procesos de reclutamiento y seguimiento de tiempo — en una única aplicación autoalojada.

Alojar OrangeHRM en tu propio VPS mantiene todos los datos de los empleados, la información de nómina y los registros de RR. HH. bajo tu control directo, sin tarifas SaaS por usuario. Obtienes acceso completo a la base de datos para informes personalizados e integraciones, mientras conservas la propiedad total sobre los datos sensibles de la fuerza laboral.