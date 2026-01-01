OpenViking es una base de datos de contexto de cÃ³digo abierto diseÃ±ada especÃ­ficamente para agentes de IA, desarrollada por Volcengine (la plataforma en la nube de ByteDance). En lugar de dispersar el contexto de la IA a travÃ©s de incrustaciones vectoriales, OpenViking introduce un paradigma de sistema de archivos con el protocolo viking:// que organiza las memorias, recursos y habilidades de los agentes en una estructura unificada y navegable. La carga de contexto por niveles (L0/L1/L2) reduce el uso de tokens al obtener contenido bajo demanda en lugar de cargar bases de conocimiento completas de antemano.

Alojar OpenViking en tu propio VPS mantiene la memoria sensible del agente, el conocimiento empresarial y las credenciales de API completamente bajo tu control, lo cual es crÃ­tico para organizaciones con estrictos requisitos de gobernanza de datos. TÃº eliges el proveedor de incrustaciones (OpenAI, Jina o Volcengine) y conservas la propiedad de cada byte que aprenden tus agentes.