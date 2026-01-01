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Base de datos de contexto de cÃ³digo abierto para agentes de IA que utiliza un paradigma de sistema de archivos para unificar memorias, recursos y habilidades.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con OpenViking

OpenViking es una base de datos de contexto de cÃ³digo abierto diseÃ±ada especÃ­ficamente para agentes de IA, desarrollada por Volcengine (la plataforma en la nube de ByteDance). En lugar de dispersar el contexto de la IA a travÃ©s de incrustaciones vectoriales, OpenViking introduce un paradigma de sistema de archivos con el protocolo viking:// que organiza las memorias, recursos y habilidades de los agentes en una estructura unificada y navegable. La carga de contexto por niveles (L0/L1/L2) reduce el uso de tokens al obtener contenido bajo demanda en lugar de cargar bases de conocimiento completas de antemano.

Alojar OpenViking en tu propio VPS mantiene la memoria sensible del agente, el conocimiento empresarial y las credenciales de API completamente bajo tu control, lo cual es crÃ­tico para organizaciones con estrictos requisitos de gobernanza de datos. TÃº eliges el proveedor de incrustaciones (OpenAI, Jina o Volcengine) y conservas la propiedad de cada byte que aprenden tus agentes.

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Funciones clave de OpenViking

Paradigma del Contexto del Sistema de Archivos

Organiza las memorias, recursos y habilidades del agente bajo un protocolo viking://, haciendo que el contexto sea tan navegable como un sistema de archivos en lugar de un almacÃ©n de incrustaciones plano.

Carga de contexto escalonada

La carga L0/L1/L2 obtiene contenido bajo demanda, reduciendo drÃ¡sticamente el uso de tokens sin sacrificar la profundidad del conocimiento disponible para los agentes.

Incrustaciones de mÃºltiples proveedores

Soporta proveedores de incrustaciÃ³n de OpenAI, Jina y Volcengine para que pueda usar sus claves API existentes y su modelo preferido sin dependencia de un proveedor.

Contexto Autoevolutivo

Los agentes pueden actualizar e iterar su propio almacÃ©n de conocimiento con el tiempo, lo que permite un aprendizaje continuo sin intervenciÃ³n manual.

RecuperaciÃ³n Recursiva de Directorio

Combina la navegaciÃ³n de directorio estructural con la bÃºsqueda semÃ¡ntica para mostrar el contexto mÃ¡s relevante para cada solicitud de agente.

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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

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