Implementa OpenSign con una instalación de un solo clic.
Alternativa gratuita y de código abierto a DocuSign para la firma electrónica de documentos legalmente vinculante en su propia infraestructura.
Elige un plan VPS para OpenSign
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con OpenSign
OpenSign es una alternativa completamente de código abierto a DocuSign y Adobe Sign, diseñada para organizaciones que necesitan firmas electrónicas legalmente vinculantes sin encerrar contratos sensibles dentro de un SaaS de terceros. Soporta flujos de trabajo con múltiples firmantes, plantillas reutilizables, firma en persona, directorios de contactos y firma digital basada en PKI utilizando su propio certificado PFX, todo envuelto en una interfaz limpia de arrastrar y soltar.
Alojar OpenSign en su propio VPS mantiene cada documento, firma y registro de auditoría en la infraestructura que usted controla. No hay tarifas por sobre, ni límites de firmantes, y no hay riesgo de que los datos de los contratos salgan de su entorno, lo que lo hace ideal para equipos legales, de recursos humanos y de adquisiciones con estrictos requisitos de cumplimiento.
Funciones clave de OpenSign
Firmas digitales PKI
Firme documentos usando un certificado PFX o P12 para que cada firma sea criptográficamente verificable y a prueba de manipulaciones en cualquier lector de PDF.
Plantillas reutilizables
Guarde los contratos de uso frecuente como plantillas con roles de firmante preestablecidos y campos de formulario para iniciar flujos de trabajo recurrentes en segundos.
Flujos de trabajo con múltiples firmantes
Envíe documentos a múltiples destinatarios en orden secuencial o paralelo y haga seguimiento en tiempo real de quién los ha visto, firmado o rechazado.
Registro de auditoría y certificado
Cada acción se registra con marcas de tiempo y direcciones IP, lo que produce el certificado de finalización legalmente defendible adjunto a cada documento firmado.
Firma en persona
Capturar firmas en un dispositivo compartido para flujos de trabajo presenciales como la incorporación, acuerdos de confidencialidad (NDA) y exenciones, sin necesidad de un intercambio de correos electrónicos.
REST API y webhooks
Integre la firma en aplicaciones existentes usando la API REST documentada y active sistemas posteriores con webhooks de finalización.
¿Por qué ejecutar OpenSign en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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