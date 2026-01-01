Implementa Openship con instalación de un solo clic.
Plataforma de despliegue de código abierto y autoalojable con CI/CD integrado para enviar cualquier pila a tus propios servidores.
Elige un plan VPS para Openship
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Openship
Openship es una plataforma de despliegue de código abierto y autoalojable que convierte cualquier servidor en tu propia plataforma como servicio. Apúntala a un repositorio Git y detecta la pila, construye un contenedor, aprovisiona bases de datos, dominios y TLS, y entrega el resultado — sin archivos de pipeline o YAML que mantener. Despliegue con un solo push, entornos de previsualización, flujos de staging y producción, y reversiones con un solo clic vienen incorporados.
Autoalojar Openship mantiene tu pipeline de construcción, los datos de la aplicación y la infraestructura completamente en máquinas que tú controlas, sin precios por puesto ni dependencia de un proveedor. Gestiona todo desde un panel web, una aplicación de escritorio, la CLI o una API REST, y mueve contenedores Docker estándar entre proveedores cuando quieras.
Funciones clave de Openship
CI/CD integrado
Despliegue con un solo clic con entornos de vista previa, flujos de preproducción y producción, y reversiones con un solo clic — sin necesidad de escribir archivos de pipeline.
Cualquier stack, cualquier servidor
Desplegar Node, Python, Go, Rust, PHP, Ruby, Java, .NET, Docker, o monorepos en cualquier VPS, servidor dedicado, o homelab.
Backend completamente gestionado
Aprovisione Postgres, MySQL, MongoDB y Redis junto con workers, WebSockets y almacenamiento de objetos desde un único plano de control.
Dominios y SSL
Certificados HTTPS automáticos, soporte para comodines y dominios ilimitados con renovación automática gestionada para cada despliegue.
Tres formas de trabajar
Impulse las implementaciones desde una aplicación de escritorio completa, un panel web de equipo o una CLI programable respaldada por una API REST.
Portabilidad de contenedores
Todo funciona como contenedores Docker estándar, para que pueda mover cargas de trabajo entre proveedores o hardware autoalojado libremente.
¿Por qué ejecutar Openship en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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