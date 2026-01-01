Implementa OpenProject con una instalación de un solo clic.
Plataforma de gestión de proyectos de código abierto que cubre el seguimiento de tareas, la planificación Gantt, los tableros Agile y el seguimiento del tiempo en una sola aplicación autoalojada.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con OpenProject
OpenProject es una plataforma de gestión de proyectos de código abierto que ofrece a los equipos una alternativa autoalojada a Jira, Asana y Basecamp. Cubre todo el ciclo de vida del proyecto —desde el seguimiento de tareas y errores, pasando por la planificación de cronogramas Gantt, tableros Agile (Scrum y Kanban) y el seguimiento de tiempo integrado— en una única aplicación. A diferencia de las herramientas SaaS, el autoalojamiento mantiene todos los datos del proyecto, cronogramas y la comunicación del equipo dentro de tu propia infraestructura.
Equipos de desarrollo de software, ingeniería, gobierno y organizaciones de construcción utilizan OpenProject para gestionar proyectos complejos y multi-equipo con estrictos requisitos de soberanía de datos. Esta plantilla despliega OpenProject con servicios dedicados de web, trabajador en segundo plano y PostgreSQL siguiendo la arquitectura de producción recomendada.
Funciones clave de OpenProject
Seguimiento de paquetes de trabajo
Cree y gestione tareas, errores, historias de usuario y hitos con metadatos enriquecidos, jerarquías y relaciones entre elementos.
Planeación de cronograma Gantt
Programe el trabajo a lo largo del tiempo con diagramas de Gantt interactivos, dependencias y seguimiento de hitos para proyectos multifase.
Tableros ágiles
Ejecute sprints de Scrum o flujos de trabajo Kanban con tableros de arrastrar y soltar, gestión de backlog y seguimiento de la velocidad.
Seguimiento de tiempo y costos
Registre el tiempo en los paquetes de trabajo, establezca presupuestos y genere informes de costos para mantener los proyectos a tiempo y dentro del presupuesto.
Integración de GitHub y GitLab
Vincula las solicitudes de extracción y las confirmaciones directamente a los paquetes de trabajo, proporcionando a los desarrolladores y gerentes de proyecto una vista unificada del progreso.
¿Por qué ejecutar OpenProject en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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