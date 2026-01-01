Hasta un 70% de descuento en OpenPanel

Implementa OpenPanel con una instalación de un solo clic.

Análisis de productos de código abierto que prioriza la privacidad, con seguimiento de eventos, embudos de usuario, reproducción de sesiones y paneles en tiempo real.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa OpenPanel con una instalación de un solo clic.

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-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
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Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con OpenPanel

OpenPanel es una plataforma de análisis autoalojada creada para equipos de producto que desean información detallada como la de Mixpanel, sin los precios de SaaS ni la exposición de datos a terceros. Rastrea eventos personalizados, crea perfiles de usuario y ofrece paneles en tiempo real que cubren embudos, cohortes, resultados de pruebas A/B y repeticiones de sesión — todo desde una única interfaz.

Implementar en tu propio VPS pone los datos de eventos sin procesar completamente bajo tu control. No hay tarifas por evento, no hay límites de muestreo y no es necesario enrutar los datos de usuario a través de servicios externos. ClickHouse impulsa el backend de análisis, por lo que los paneles se mantienen receptivos a medida que crece tu volumen de eventos.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de OpenPanel

Paneles de control en tiempo real

Vea transmisiones de eventos en vivo y métricas clave del producto al instante, sin retraso entre las acciones del usuario y las actualizaciones del panel.

Análisis de embudo

Define embudos de conversión de varios pasos para identificar exactamente dónde los usuarios abandonan en los flujos de tu producto.

Reproducción de sesión

Grabe y reproduzca sesiones individuales de usuario con controles de privacidad incorporados para enmascarar campos de entrada sensibles.

Cohorte y retención

Agrupe a los usuarios según sus comportamientos o atributos compartidos y mida cómo la interacción cambia a lo largo de diferentes períodos de tiempo.

Pruebas A/B

Rastree las variantes del experimento directamente en OpenPanel para medir el impacto en la conversión sin herramientas de experimentación externas.

Seguimiento sin cookies

El seguimiento de eventos sin huella digital y sin cookies mantiene sus análisis compatibles con el RGPD sin requerir banners de consentimiento de cookies.

¿Por qué ejecutar OpenPanel en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

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Garantía de reembolso de 30 días

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