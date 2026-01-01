OpenObserve (O2) es una plataforma de observabilidad nativa de la nube construida en Rust que unifica la gestión de registros (logs), la monitorización de métricas, el rastreo distribuido y la monitorización de usuarios reales en una única implementación ligera. Al utilizar almacenamiento columnar Parquet con soporte nativo para S3, ofrece costos de almacenamiento hasta 140 veces más bajos que Elasticsearch, mientras que ofrece un rendimiento de consulta comparable o superior.

A diferencia de las pilas de observabilidad multicomponente que requieren herramientas separadas para registros (logs), métricas y rastreos, OpenObserve se distribuye como un único binario con una base de datos incrustada. El autoalojamiento en un VPS brinda a los equipos de ingeniería y operaciones un control total sobre sus datos de telemetría — sin licencias por puesto, sin tarifas de egreso de datos y sin acceso de terceros a métricas de infraestructura sensibles, registros de errores (error logs) o datos de sesión de usuario.