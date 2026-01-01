Implementa OpenObserve con un solo clic.
Plataforma unificada de observabilidad para registros, métricas, trazas y paneles — una alternativa autoalojada y rentable a Datadog y Splunk.
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Todo lo que puedes crear con OpenObserve
OpenObserve (O2) es una plataforma de observabilidad nativa de la nube construida en Rust que unifica la gestión de registros (logs), la monitorización de métricas, el rastreo distribuido y la monitorización de usuarios reales en una única implementación ligera. Al utilizar almacenamiento columnar Parquet con soporte nativo para S3, ofrece costos de almacenamiento hasta 140 veces más bajos que Elasticsearch, mientras que ofrece un rendimiento de consulta comparable o superior.
A diferencia de las pilas de observabilidad multicomponente que requieren herramientas separadas para registros (logs), métricas y rastreos, OpenObserve se distribuye como un único binario con una base de datos incrustada. El autoalojamiento en un VPS brinda a los equipos de ingeniería y operaciones un control total sobre sus datos de telemetría — sin licencias por puesto, sin tarifas de egreso de datos y sin acceso de terceros a métricas de infraestructura sensibles, registros de errores (error logs) o datos de sesión de usuario.
Funciones clave de OpenObserve
Observabilidad Unificada
Registros, métricas, rastreos distribuidos y monitoreo de usuarios reales, todo en una sola plataforma — sin necesidad de unir herramientas separadas o mantener múltiples integraciones.
Almacenamiento Parquet
El formato Parquet columnar con almacenamiento nativo de S3 reduce los costos de almacenamiento de datos hasta 140 veces en comparación con Elasticsearch, lo que hace que la observabilidad a escala de petabytes sea económicamente viable.
OpenTelemetry Nativo
Ingiere datos a través del estándar OpenTelemetry, sin agentes específicos de proveedor o SDKs propietarios requeridos para registros, métricas o trazas.
Consultas SQL y PromQL
Consulte registros y trazas con SQL y métricas con PromQL — lenguajes familiares que eliminan la necesidad de aprender una sintaxis de consulta propietaria.
Paneles de control integrados
Las plantillas de panel preconstruidas y un constructor de paneles visual proporcionan visibilidad inmediata de la infraestructura, el rendimiento de las aplicaciones y las tasas de error.
¿Por qué ejecutar OpenObserve en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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