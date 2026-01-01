OpenLIT es una plataforma de ingenierÃ­a de IA de cÃ³digo abierto que proporciona a las aplicaciones de LLM e IA generativa observabilidad de pila completa con una sola lÃ­nea de instrumentaciÃ³n. Captura rastros, uso de tokens, latencia, errores y costos en mÃ¡s de 50 proveedores de LLM, bases de datos vectoriales, GPU y marcos de agentes, todo utilizando convenciones semÃ¡nticas nativas de OpenTelemetry, para que las tuberÃ­as OTel existentes funcionen sin SDKs personalizados.

Alojar OpenLIT en su propio VPS mantiene el contenido de las indicaciones, el uso del modelo y la actividad de las claves API en la infraestructura que usted controla, sin precios por token ni lÃ­mites de asientos impuestos por un proveedor SaaS. El almacenamiento de ClickHouse maneja telemetrÃ­a de alto volumen, y el colector OTel incluido expone puntos finales OTLP gRPC y HTTP listos para el SDK de OpenLIT o cualquier otro servicio instrumentado con OTel.