Hasta un 70% de descuento en OpenHands

Implementa OpenHands con una instalación de un solo clic.

Ingeniero de software de IA autónomo de código abierto que lee, escribe y ejecuta código para completar tareas de desarrollo de principio a fin.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP38.900/mes
Elegir plan
Garantía de reembolso de 30 días
Implementa OpenHands con una instalación de un solo clic.

Elige un plan VPS para OpenHands

-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con OpenHands

OpenHands es una plataforma de código abierto para ejecutar agentes de IA que completan tareas de ingeniería de software de forma autónoma. Respaldada por un entorno de ejecución en sandbox, lee y escribe archivos, ejecuta comandos de terminal, ejecuta suites de prueba, instala paquetes y navega por la web, todo sin intervención humana entre pasos. Cada sesión se ejecuta en un contenedor aislado, por lo que el agente puede realizar operaciones arbitrarias de forma segura sin afectar su host VPS.

La plataforma es compatible con todos los principales proveedores de LLM a través de LiteLLM, lo que le permite configurar OpenAI, Anthropic, Google, Ollama o cualquier punto final compatible con OpenAI como el backend de razonamiento. El autoalojamiento mantiene su base de código e historial de tareas en una infraestructura que usted controla, sin tarifas por tarea más allá de lo que cobra su proveedor de LLM.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de OpenHands

Ejecución autónoma de código

Lee archivos, escribe código, ejecuta comandos y prueba la salida de forma iterativa, todo dentro de un sandbox de contenedor aislado por sesión.

Soporte multiproveedor de LLM

Trae tu propia clave API para OpenAI, Anthropic, Google, o cualquier punto final compatible con OpenAI a través de la integración LiteLLM incorporada.

Navegación web y búsqueda

Explorar la documentación, buscar en la web y recuperar datos en tiempo real como parte de tareas de investigación e implementación de varios pasos.

Integración con GitHub

Autenticarse con GitHub para permitir que el agente lea repositorios, cree ramas, confirme cambios y abra solicitudes de extracción de forma autónoma.

Acceso a archivos de Workspace

Monte su directorio de proyecto para que el agente lea y modifique sus archivos fuente reales durante cada sesión de codificación.

Persistencia de sesión

El historial de conversación y la memoria del agente persisten entre sesiones para que el trabajo de larga duración pueda reanudarse exactamente donde quedó.

¿Por qué ejecutar OpenHands en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
Empezar
Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
Noel

¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
Omkar

Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
Martin K

La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Puedes consultar nuestra Política de reembolsos para saber más.

Empezar

Explora más aplicaciones para implementar

9router

9router

Proxy de enrutamiento de API de IA con optimización de tokens para más de 40 proveedores de LLM

Desplegar
Agent Zero

Agent Zero

Marco de agentes de IA de código abierto con cooperación multiagente y memoria persistente

Desplegar
Dify

Dify

Plataforma de código abierto para construir aplicaciones LLM con RAG, agentes y flujos de trabajo

Desplegar
Ver todas las apps

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener información sobre cómo interactúas con él, así como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientación, personalización y análisis de anuncios, como se describe en nuestra Política de cookies.