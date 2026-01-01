OpenCloud es una plataforma moderna de código abierto para la sincronización de archivos, el uso compartido y la colaboración en equipo. Construida en Go para un rendimiento y un consumo mínimo de recursos, ofrece una experiencia de almacenamiento en la nube privada sin depender de servicios de terceros o de la infraestructura de un proveedor. A diferencia de las soluciones de sincronización de archivos heredadas, OpenCloud incluye un proveedor de identidad integrado, por lo que se ejecuta como un único contenedor sin necesidad de una base de datos externa o un servidor LDAP.

Alojar OpenCloud por tu cuenta en tu propio VPS te da soberanía total sobre tus archivos y datos de colaboración. Documentos, fotos, carpetas compartidas y cuentas de usuario permanecen en la infraestructura que controlas, sin límites de almacenamiento impuestos por la plataforma y sin suscripciones vinculadas a tu acceso a los datos.