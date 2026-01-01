Hasta un 70% de descuento en Open Dronelog

Instalación de Open Dronelog con un solo clic.

Analizador autoalojado para registros de vuelo de drones DJI y Litchi con mapas 3D, gráficos de telemetría y reportes de vuelo imprimibles.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Instalación de Open Dronelog con un solo clic.

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-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
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Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
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Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Open Dronelog

Open Dronelog es un analizador de registros de vuelo de drones de código abierto que importa exportaciones de DJI, Litchi y Airdata a una base de datos local de DuckDB y las expone a través de un panel web interactivo. A diferencia de los servicios en la nube que bloquean su historial de vuelos detrás de suscripciones o límites de carga, cada vuelo, número de serie de batería y muestra de telemetría permanece en su propio servidor, y los análisis se ejecutan localmente con submuestreo automático para conjuntos de datos muy grandes.

Alojar Open Dronelog en su propio VPS mantiene las rutas de vuelo, los números de serie de los drones y el historial de la batería, que son datos de identificación personal, completamente bajo su control. Puede sincronizar registros automáticamente desde una carpeta montada, generar informes de regulación A4 imprimibles para las autoridades y compartir una única instancia con todo un equipo de drones sin tarifas por piloto.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Open Dronelog

Importación de Registros Multiformato

Importe archivos .txt de DJI, CSV de Litchi y exportaciones de Airdata con detección automática de unidades, deduplicación inteligente y complementos de análisis de terceros opcionales.

Mapas de Vuelo Interactivos

Reproducir vuelos en un mapa 3D con capas seleccionables de Satélite, Topográficas u OpenStreetMap, control de velocidad variable y visualización en vivo de los sticks del control remoto.

Gráficos de telemetría

Gráficos sincronizados de arrastrar para hacer zoom para altura, velocidad, voltajes de las celdas de la batería, actitud, señal RC, GPS y distancia a casa para cada vuelo.

Seguimiento de la salud de la batería

Los recuentos de ciclos por batería, el historial de capacidad de carga completa y las tendencias de minutos de uso le ayudan a detectar la degradación antes de que una batería falle en vuelo.

Informes de Vuelo Imprimibles

Generar informes HTML A4 configurables con grupos de campos seleccionables, datos meteorológicos y agrupación día a día que se imprimen directamente a PDF para las autoridades.

Almacenamiento local prioritario

Todos los vuelos residen en una base de datos local de DuckDB con exportación a CSV, JSON, GPX y KML, además de copia de seguridad y restauración completas — no se requiere carga a la nube.

¿Por qué ejecutar Open Dronelog en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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