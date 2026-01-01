Instalación de Open Dronelog con un solo clic.
Analizador autoalojado para registros de vuelo de drones DJI y Litchi con mapas 3D, gráficos de telemetría y reportes de vuelo imprimibles.
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Todo lo que puedes crear con Open Dronelog
Open Dronelog es un analizador de registros de vuelo de drones de código abierto que importa exportaciones de DJI, Litchi y Airdata a una base de datos local de DuckDB y las expone a través de un panel web interactivo. A diferencia de los servicios en la nube que bloquean su historial de vuelos detrás de suscripciones o límites de carga, cada vuelo, número de serie de batería y muestra de telemetría permanece en su propio servidor, y los análisis se ejecutan localmente con submuestreo automático para conjuntos de datos muy grandes.
Alojar Open Dronelog en su propio VPS mantiene las rutas de vuelo, los números de serie de los drones y el historial de la batería, que son datos de identificación personal, completamente bajo su control. Puede sincronizar registros automáticamente desde una carpeta montada, generar informes de regulación A4 imprimibles para las autoridades y compartir una única instancia con todo un equipo de drones sin tarifas por piloto.
Funciones clave de Open Dronelog
Importación de Registros Multiformato
Importe archivos .txt de DJI, CSV de Litchi y exportaciones de Airdata con detección automática de unidades, deduplicación inteligente y complementos de análisis de terceros opcionales.
Mapas de Vuelo Interactivos
Reproducir vuelos en un mapa 3D con capas seleccionables de Satélite, Topográficas u OpenStreetMap, control de velocidad variable y visualización en vivo de los sticks del control remoto.
Gráficos de telemetría
Gráficos sincronizados de arrastrar para hacer zoom para altura, velocidad, voltajes de las celdas de la batería, actitud, señal RC, GPS y distancia a casa para cada vuelo.
Seguimiento de la salud de la batería
Los recuentos de ciclos por batería, el historial de capacidad de carga completa y las tendencias de minutos de uso le ayudan a detectar la degradación antes de que una batería falle en vuelo.
Informes de Vuelo Imprimibles
Generar informes HTML A4 configurables con grupos de campos seleccionables, datos meteorológicos y agrupación día a día que se imprimen directamente a PDF para las autoridades.
Almacenamiento local prioritario
Todos los vuelos residen en una base de datos local de DuckDB con exportación a CSV, JSON, GPX y KML, además de copia de seguridad y restauración completas — no se requiere carga a la nube.
¿Por qué ejecutar Open Dronelog en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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