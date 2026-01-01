Despliega ONLYOFFICE Docs con un solo clic de instalación.
Suite ofimática en línea autoalojada con edición colaborativa en tiempo real de archivos de Word, Excel y PowerPoint en su navegador.
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Todo lo que puedes crear con ONLYOFFICE Docs
ONLYOFFICE Docs (Document Server) es una suite ofimática en línea de código abierto que permite la edición colaborativa basada en navegador de formatos DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF y otros en su propio servidor. Ofrece una compatibilidad perfecta con los formatos de Microsoft Office, lo que la convierte en un reemplazo ideal para las herramientas de oficina en la nube sin exponer sus documentos a servicios de terceros.
El autoalojamiento de ONLYOFFICE Docs prioriza la privacidad de los documentos — los archivos nunca salen de su infraestructura. Se integra con Nextcloud, ownCloud, Seafile y docenas de otras plataformas a través de conectores oficiales, y utiliza la seguridad de tokens JWT para proteger el acceso a la API. La Edición Comunitaria soporta hasta 20 conexiones de edición simultáneas sin costo.
Funciones clave de ONLYOFFICE Docs
Colaboración en tiempo real
Múltiples usuarios pueden coeditar documentos, hojas de cálculo y presentaciones simultáneamente con seguimiento de cursor en tiempo real, comentarios y control de cambios.
Compatibilidad con MS Office
Abra, edite y guarde archivos DOCX, XLSX y PPTX con alta fidelidad — sin artefactos de conversión de formato ni cambios de diseño.
Soporte multiformato
Soporta DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, ODP, CSV, PDF, y más en los editores de documentos, hojas de cálculo y presentaciones.
Seguridad de la API JWT
La validación de JSON Web Token asegura cada solicitud de API, garantizando que solo las integraciones y usuarios autorizados puedan acceder al servidor de documentos.
Integración de Nextcloud y Seafile
Conectores oficiales para Nextcloud, ownCloud, Seafile y más de 40 plataformas adicionales convierten a ONLYOFFICE Docs en un backend de edición colaborativa de fácil integración.
Editor de PDF y Formularios
Edite archivos PDF y cree formularios PDF rellenables directamente en el navegador sin software o complementos adicionales.
¿Por qué ejecutar ONLYOFFICE Docs en Hostinger?
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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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