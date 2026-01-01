Hasta un 70% de descuento en Odysseus

Implementa Odysseus con instalación en un solo clic.

Espacio de trabajo de IA autohospedado para chat, agentes, investigación profunda, memoria, documentos y correo electrónico — todo funcionando en tu propio VPS.

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Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa Odysseus con instalación en un solo clic.

Elige un plan VPS para Odysseus

-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Odysseus

Odysseus es un espacio de trabajo de IA de código abierto que pone las herramientas de chat, agente, investigación y escritura que esperarías de ChatGPT o Claude en tu propio servidor. Incluye chat persistente con cualquier modelo local o de API, un entorno de ejecución de agente construido sobre opencode, investigación profunda de varios pasos, un recetario de modelos con recomendaciones conscientes del hardware, además de un editor de Documentos, Notas, Tareas, calendario CalDAV y una bandeja de entrada IMAP/SMTP con clasificación por IA.

Alojar Odysseus en tu propio VPS mantiene cada conversación, documento, incrustación y correo electrónico completamente en tu propia infraestructura. Tú proporcionas tus propias claves API para OpenAI, OpenRouter o cualquier punto final compatible, mientras que la memoria persistente y las habilidades evolucionan con el tiempo sin tarifas por usuario ni dependencia de un proveedor.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Odysseus

Chatea con cualquier modelo

Conecte vLLM, llama.cpp, Ollama, OpenRouter, OpenAI, o cualquier punto final compatible con OpenAI desde una interfaz de chat unificada.

Tiempo de ejecución del agente

Un agente basado en código abierto viene con herramientas de MCP, web, archivos, shell, habilidades y memoria para que pueda ejecutar tareas completas de principio a fin.

Investigación Profunda

Las investigaciones de varios pasos recopilan, leen y sintetizan fuentes en un informe visual que puedes explorar y exportar.

Recetario de modelos

Escanea el hardware disponible, recomienda modelos GGUF, FP8 y AWQ que realmente se ajustan, luego los descarga y los sirve con un solo clic.

Memoria y Habilidades Persistentes

La recuperación de vectores y palabras clave respaldada por ChromaDB le da al agente memoria a largo plazo y habilidades reutilizables que sobreviven a los reinicios.

Documentos, Notas & Correo

Editor de markdown con múltiples pestañas, notas, tareas, calendario CalDAV y bandeja de entrada IMAP/SMTP con clasificación por IA en un solo espacio de trabajo.

¿Por qué ejecutar Odysseus en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

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Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Puedes consultar nuestra Política de reembolsos para saber más.

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