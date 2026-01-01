Implementa NoteDiscovery con instalación de un solo clic.
Base de conocimiento Markdown autoalojada con vista de grafo, retroenlaces e integración de IA incorporada a través de MCP.
Elige un plan VPS para NoteDiscovery
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con NoteDiscovery
NoteDiscovery es una aplicación ligera y autoalojada para tomar notas y gestionar una base de conocimiento que almacena todo el contenido como archivos markdown planos en el disco, sin base de datos, sin servicios externos y sin dependencia de proveedor. El editor soporta vista previa en vivo, matemáticas LaTeX, diagramas Mermaid, bloques de código con resaltado de sintaxis y autoguardado. Una vista de gráfico interactiva visualiza las conexiones entre notas a través de enlaces tipo wiki, y un panel de retroenlaces muestra qué notas hacen referencia a la actual; el flujo de trabajo de pensamiento conectado que hace populares herramientas como Obsidian, disponible completamente en tu propio servidor.
Un servidor MCP (Protocolo de Contexto de Modelo) integrado permite que asistentes de IA como Claude y Cursor consulten y actualicen tus notas directamente, lo que convierte a NoteDiscovery en una de las pocas aplicaciones de notas autoalojadas con integración nativa de agentes de IA lista para usar.
Funciones clave de NoteDiscovery
Vista de grafo y enlaces de retroceso
Visualice las conexiones entre las notas como un gráfico interactivo y vea qué notas hacen referencia a la actual, lo que facilita la navegación por una base de conocimientos en crecimiento.
Servidor MCP integrado
El soporte nativo del Protocolo de Contexto del Modelo permite que asistentes de IA como Claude y Cursor lean y escriban tus notas directamente, sin complementos ni configuración adicionales.
Editor de Markdown enriquecido
Vista previa en vivo, renderizado de ecuaciones LaTeX, diagramas Mermaid, resaltado de sintaxis para más de 50 lenguajes y edición con panel dividido en una única interfaz basada en navegador.
Compartir notas públicas
Genera una URL compartible protegida por token con código QR para cualquier nota, para que puedas compartir páginas individuales sin exponer toda la base de conocimientos.
Soporte para dibujo y medios
Incruste imágenes, audio, video y archivos PDF con vista previa en línea, y cree bocetos en la aplicación guardados como archivos PNG junto con sus notas de Markdown.
¿Por qué ejecutar NoteDiscovery en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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