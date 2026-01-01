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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

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Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Netdata

Netdata es una plataforma de monitoreo de infraestructura de código abierto y en tiempo real que recopila miles de métricas por segundo de sus servidores, contenedores, aplicaciones y servicios en la nube. A diferencia de las pilas de monitoreo tradicionales que requieren capas separadas de recopilación de datos, almacenamiento y visualización, Netdata agrupa las tres en un único agente ligero, entregando paneles en vivo a los pocos segundos de la implementación, sin necesidad de configuración manual para los servicios comunes.

Con más de 78,000 estrellas en GitHub y 500 millones de descargas de Docker, Netdata es una de las soluciones de monitoreo autoalojadas más ampliamente adoptadas. Ejecutarlo en su propio VPS mantiene todas las métricas de infraestructura privadas dentro de su red, con control total sobre las políticas de retención, las reglas de alerta y el acceso al panel.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Netdata

Granularidad de métrica de 1 segundo

Captura picos de CPU, presión de memoria y ráfagas de latencia que los intervalos de sondeo de 10 o 60 segundos pasan completamente por alto.

Más de 800 integraciones autodetectadas

Descubre y monitorea automáticamente bases de datos, servidores web, colas de mensajes y servicios en la nube ejecutándose en el host — no se necesitan archivos de configuración.

Detección de anomalías impulsada por ML

Entrena un modelo de anomalías por métrica y detecta patrones inusuales antes de que causen interrupciones, sin ajuste manual de umbrales.

Monitoreo de contenedores Docker

Descubre todos los contenedores en ejecución a través del socket de Docker y rastrea el uso de CPU, memoria, E/S de red y disco por contenedor.

Biblioteca de alertas preconfiguradas

Se envía con cientos de alertas probadas en batalla que cubren sistemas operativos, bases de datos y métricas de aplicaciones — activas inmediatamente después de la implementación.

¿Por qué ejecutar Netdata en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Noel
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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