Implementa Morphic en una instalación de un solo clic.
Motor de búsqueda de IA de código abierto que ofrece respuestas generativas y citadas en lugar de listas de enlaces.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Morphic
Morphic es un motor de búsqueda de código abierto impulsado por IA que combina grandes modelos de lenguaje con búsqueda web en tiempo real para producir respuestas estructuradas y con fuentes citadas. En lugar de una lista de enlaces clasificada, Morphic lee y sintetiza el contenido web para que los usuarios obtengan una respuesta directa con referencias que pueden verificar. Es compatible con los modelos de OpenAI, Anthropic, Google Gemini y Ollama locales, lo que le permite elegir el backend de IA que se adapte a sus necesidades.
Alojar Morphic por cuenta propia mantiene cada consulta de búsqueda e historial de conversación en su propio servidor. Esta implementación incluye SearXNG como backend de búsqueda, por lo que no se requiere una suscripción a una API de búsqueda externa, solo una clave de proveedor de IA y su VPS.
Funciones clave de Morphic
Respuestas generativas citadas
Morphic sintetiza información de múltiples fuentes y presenta una respuesta estructurada con citas en línea, para que los usuarios puedan leer y verificar cada afirmación.
Soporte de IA multiproveedor
Alterna entre OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, o una instancia local de Ollama sin cambiar la interfaz — solo actualiza tu clave API.
Historial de chat persistente
Cada conversación de búsqueda se guarda en PostgreSQL, para que los usuarios puedan volver a conversaciones anteriores, continuar con preguntas de seguimiento y compartir los resultados a través de un enlace.
Búsqueda privada incluida
SearXNG se incluye como el backend de búsqueda web, lo que significa que no se necesita una suscripción a la API de búsqueda y las consultas nunca llegan a proveedores de búsqueda comerciales.
Preguntas de seguimiento
Morphic soporta conversaciones de múltiples turnos dentro de un hilo de búsqueda, permitiendo a los usuarios refinar, expandir o redirigir cualquier respuesta sin empezar de nuevo.
¿Por qué ejecutar Morphic en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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