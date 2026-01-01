Implementa Mopidy con instalación en un clic.
Servidor de música Python extensible que transmite desde archivos locales, Spotify, SoundCloud, TuneIn y más a través de una interfaz de navegador.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Mopidy
Mopidy es un servidor de música extensible escrito en Python que conecta docenas de fuentes de audio detrás de una única cola de reproducción. Con las extensiones correspondientes instaladas, puede transmitir archivos locales junto con Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcasts y radio por Internet, mientras los expone a través de las API de MPD, HTTP y JSON-RPC para que cualquier cliente MPD o interfaz web pueda manejar la misma biblioteca.
Esta plantilla agrupa Mopidy junto con la popular interfaz web Iris, brindándole una interfaz basada en navegador para explorar bibliotecas, crear colas y administrar listas de reproducción desde cualquier dispositivo. Alojar Mopidy en un VPS mantiene sus fuentes de música agregadas detrás de un único punto final privado sin tarifas de suscripción por fuente más allá de los proveedores ascendentes que ya utiliza.
Funciones clave de Mopidy
Frontend web de Iris
La extensión Iris incluida ofrece una interfaz de usuario de navegador pulida para explorar fuentes, poner canciones en cola y gestionar listas de reproducción desde el escritorio o el móvil.
Reproducción de múltiples fuentes
Instala extensiones para fusionar Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcasts y archivos locales en una sola cola unificada.
Soporte para protocolo MPD
Habla el protocolo Music Player Daemon en el puerto 6600 para que cualquier cliente MPD como ncmpcpp, M.A.L.P. o Cantata pueda controlar la reproducción.
Extensiones instalables con Pip
Agregue nuevas fuentes en el momento de la implementación a través de la variable PIP_PACKAGES sin reconstruir la imagen o editar los archivos de configuración.
API HTTP de JSON-RPC
La API completa de HTTP y WebSocket le permite crear controladores personalizados, asistentes de voz o activadores de automatización del hogar alrededor del mismo motor.
Snapcast listo
La tubería de audio predeterminada escribe en un FIFO de Snapcast para que puedas superponer la reproducción sincronizada multi-habitación encima cuando la necesites.
¿Por qué ejecutar Mopidy en Hostinger?
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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