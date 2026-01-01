Implementa MLflow con instalaciÃ³n en un solo clic.
Plataforma de cÃ³digo abierto para el seguimiento de experimentos de ML, la gestiÃ³n de modelos y el monitoreo de aplicaciones LLM en producciÃ³n.
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Todo lo que puedes crear con MLflow
MLflow es la plataforma de ingenierÃa de IA de cÃ³digo abierto mÃ¡s grande, con mÃ¡s de 60 millones de descargas mensuales. Cubre el ciclo de vida completo del aprendizaje automÃ¡tico: registrando parÃ¡metros y mÃ©tricas de experimentos, comparando ejecuciones entre configuraciones, registrando modelos para su despliegue y gestionando su progresiÃ³n a travÃ©s de entornos de staging y producciÃ³n. Compatible de forma nativa con PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain y docenas de otros frameworks de ML a travÃ©s del autologging, requiere cambios mÃnimos en el cÃ³digo para su adopciÃ³n.
La versiÃ³n 3 expande MLflow a la era de los LLM con trazado distribuido basado en OpenTelemetry para agentes y llamadas a LLM, evaluaciÃ³n sistemÃ¡tica con mÃ¡s de 50 jueces integrados, un registro de prompts con seguimiento completo de linaje y una puerta de enlace de IA que enruta el trÃ¡fico a travÃ©s de OpenAI, Anthropic y otros proveedores con limitaciÃ³n de velocidad y controles de costos. El autoalojamiento mantiene todos los rastros, artefactos y metadatos del modelo en la infraestructura que controlas.
Funciones clave de MLflow
Seguimiento de experimentos
Registra parÃ¡metros, mÃ©tricas, etiquetas y artefactos para cada ejecuciÃ³n de entrenamiento. Compara experimentos uno al lado del otro para identificar la mejor configuraciÃ³n del modelo.
Registro de modelos
Gestionar centralizadamente modelos de ML en entornos de staging y producciÃ³n con historial de versiones, flujos de trabajo de aprobaciÃ³n y controles de acceso a nivel de equipo.
LLM y Seguimiento de Agentes
Capture trazas completas basadas en OpenTelemetry de cada llamada a LLM y paso de agente. Depure la latencia, los costos de tokens y la calidad de la salida en producciÃ³n.
EvaluaciÃ³n de LLM
Ejecute evaluaciones sistemÃ¡ticas utilizando mÃ¡s de 50 mÃ©tricas integradas y jueces LLM. Rastree las regresiones de calidad antes de que lleguen a los usuarios de producciÃ³n.
Registro de Prompts
Versiona, prueba y despliega prompts con seguimiento completo del linaje. Optimiza prompts automÃ¡ticamente usando algoritmos de Ãºltima generaciÃ³n para mejorar el rendimiento de las tareas.
Pasarela de IA
Enrute las solicitudes de LLM a travÃ©s de OpenAI, Anthropic y otros proveedores mediante una API unificada compatible con OpenAI, con limitaciÃ³n de velocidad y controles de costos.
Â¿Por quÃ© ejecutar MLflow en Hostinger?
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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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