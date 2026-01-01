Implementa MindsDB en una instalación de un solo clic.
Plataforma de IA que te permite crear y consultar modelos de aprendizaje automático desde tus bases de datos usando SQL estándar.
Elige un plan VPS para MindsDB
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con MindsDB
MindsDB es una plataforma de IA de código abierto que lleva el aprendizaje automático directamente a tu infraestructura de base de datos existente a través de SQL. En lugar de construir pipelines de ML separados, creas, entrenas y consultas modelos predictivos con sintaxis SQL estándar contra tus datos de PostgreSQL, MySQL o MongoDB. Soporta AutoML, pronóstico de series de tiempo, clasificación e integraciones con OpenAI, Hugging Face y otros proveedores de IA.
Implementar MindsDB en tu propio VPS mantiene los datos de entrenamiento y los artefactos del modelo dentro de tu infraestructura, proporciona recursos dedicados para el entrenamiento de modelos y elimina los costos de la nube por predicción, haciendo que la IA sea accesible para los equipos de datos a un costo fijo predecible.
Funciones clave de MindsDB
ML basado en SQL
Cree y consulte modelos de aprendizaje automático con SQL estándar — no se requieren frameworks de Python ni pipelines de ML separados.
Motor de AutoML
La ingeniería de características automatizada y la selección de modelos reduce la experiencia necesaria para implementar modelos predictivos precisos.
Soporte de múltiples bases de datos
Conéctese a PostgreSQL, MySQL, MongoDB y más para entrenar modelos directamente con sus datos de producción existentes.
Integraciones de Modelo de IA
Integre OpenAI, Hugging Face y otros proveedores para añadir PNL impulsada por GPT y capacidades de IA personalizadas a través de SQL.
Pronóstico de series de tiempo
Desarrolle modelos de pronóstico de la demanda, detección de anomalías y predicción de inventario sin conocimientos especializados en ML.
¿Por qué ejecutar MindsDB en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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