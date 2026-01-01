Hasta un 70% de descuento en MicroBin

Implementa MicroBin con instalación en un solo clic.

Pastebin autoalojado ligero y compartidor de archivos en Rust con códigos QR, publicaciones que expiran y acortador de URL integrado.

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Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa MicroBin con instalación en un solo clic.

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-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
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Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
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Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con MicroBin

MicroBin es un servicio de pastebin y de intercambio de archivos pequeño, rápido y con todas las funciones, escrito en Rust. Un único binario sirve la interfaz de usuario web, las cargas de archivos, el intercambio de 'pastes', el acortamiento de URL y un panel de administración; sin base de datos externa, sin tiempo de ejecución de PHP, sin un árbol de dependencias pesado. La implementación predeterminada es intencionalmente mínima para que siga siendo utilizable en un VPS pequeño, pero cubra los casos de uso comunes por los que la gente autoaloja un pastebin.

Autoalojar MicroBin en tu propio VPS mantiene los fragmentos compartidos, las capturas de pantalla y los enlaces cortos dentro de tu infraestructura en lugar de en servicios públicos que extraen patrones de tráfico o insertan publicidad. Los 'pastes' pueden protegerse con contraseña, configurarse para que se autodestruyan después de leerse, cifrarse del lado del cliente o fijarse para siempre, y cada 'paste' viene con un código QR y una URL corta para una rápida transferencia móvil.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de MicroBin

Pegados y subidas de archivos

Comparta fragmentos de texto y suba archivos de cualquier tipo con límites de tamaño, resaltado de sintaxis automático y vistas previas en línea.

Acortador de URL integrado

Convierta enlaces largos en URLs cortas y de marca alojadas en su propio dominio sin necesidad de configurar un servicio acortador de enlaces separado.

Pastas caducas y combustibles

Elija ventanas de caducidad predeterminadas, semántica de autodestrucción después de la lectura, o fije las publicaciones permanentemente para equilibrar la retención con la privacidad.

Cifrado del lado del cliente

El cifrado opcional del lado del cliente garantiza que el servidor nunca vea texto plano para fragmentos sensibles compartidos con una frase de contraseña.

Códigos QR y UI de administración

Cada publicación obtiene un código QR para transferencia móvil, y un panel de administración le permite navegar, editar o eliminar cualquier publicación desde una sola pantalla.

Binario único de Rust

Sin base de datos externa, sin Redis, sin trabajadores en segundo plano, solo un pequeño proceso de Rust que se ejecuta cómodamente en los planes de VPS más pequeños.

¿Por qué ejecutar MicroBin en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

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Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Puedes consultar nuestra Política de reembolsos para saber más.

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