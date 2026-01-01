Meteroid es una plataforma de facturación de código abierto diseñada para empresas SaaS modernas que necesitan control total sobre cómo fijan precios, miden y facturan a sus clientes. Gestiona suscripciones, precios basados en el uso, planes híbridos, pruebas gratuitas, cupones y derechos adquiridos a través de una única API y una interfaz de administración, eliminando la necesidad de integrar Stripe Billing, un servicio de medición y una capa de facturación propia.

Autoalojar Meteroid mantiene los datos de los clientes, la lógica de precios y los registros de ingresos dentro de su propio VPS, sin tarifas por evento de proveedores de facturación de terceros. La implementación incluye PostgreSQL, ClickHouse para análisis de medición de alto volumen y Redpanda para transmisión de eventos.