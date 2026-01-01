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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Meteroid

Meteroid es una plataforma de facturación de código abierto diseñada para empresas SaaS modernas que necesitan control total sobre cómo fijan precios, miden y facturan a sus clientes. Gestiona suscripciones, precios basados en el uso, planes híbridos, pruebas gratuitas, cupones y derechos adquiridos a través de una única API y una interfaz de administración, eliminando la necesidad de integrar Stripe Billing, un servicio de medición y una capa de facturación propia.

Autoalojar Meteroid mantiene los datos de los clientes, la lógica de precios y los registros de ingresos dentro de su propio VPS, sin tarifas por evento de proveedores de facturación de terceros. La implementación incluye PostgreSQL, ClickHouse para análisis de medición de alto volumen y Redpanda para transmisión de eventos.

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Funciones clave de Meteroid

Gestión de suscripciones

Administre planes recurrentes, pruebas gratuitas, actualizaciones, reducciones de categoría y precios heredados a través de una única interfaz de administración y API REST.

Medición basada en el uso

Transmita eventos de productos a ClickHouse y facture según dimensiones medidas como llamadas a API, puestos o almacenamiento con ingesta en menos de un segundo.

Facturación automatizada

Generar facturas con prorrateo exacto en cada ciclo de facturación y entregarlas a través de webhooks o procesadores de pago posteriores.

Modelos de precios híbridos

Combine tarifas fijas, cargos por puesto, uso por niveles y cargos únicos en el mismo plan sin código de facturación personalizado.

Analíticas de ingresos

Rastree el MRR, la rotación de clientes (churn), la expansión y la retención de cohortes con paneles integrados impulsados por sus datos de facturación en tiempo real.

APIs REST y gRPC abiertas

Integre Meteroid en su producto con APIs REST y gRPC de primera clase y evite la dependencia de un proveedor de facturación cerrado.

¿Por qué ejecutar Meteroid en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Noel
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Martin K
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