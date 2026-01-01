Implementa Metabase con una instalaciĆ³n de un solo clic.
Plataforma de inteligencia de negocios de cĆ³digo abierto que permite a cualquier miembro del equipo explorar datos y crear paneles sin SQL.
Elige un plan VPS para Metabase
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mĆ”s
Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.
El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas
Todo lo que puedes crear con Metabase
Metabase es una plataforma lĆder de inteligencia de negocios de cĆ³digo abierto en la que confĆan mĆ”s de 40.000 empresas en todo el mundo. Su intuitivo constructor de consultas permite a los miembros del equipo no tĆ©cnicos explorar datos y crear paneles interactivos sin escribir SQL, mientras que los usuarios avanzados pueden acceder a consultas nativas. Se conecta a mĆ”s de 20 bases de datos, incluyendo PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery y Snowflake, y soporta informes automatizados por correo electrĆ³nico y Slack.
Desplegar Metabase en tu propio VPS mantiene los datos empresariales sensibles dentro de tu entorno, elimina los precios SaaS por puesto y proporciona recursos dedicados para consultas complejas y grandes conjuntos de datos que ralentizan los servicios de anĆ”lisis en la nube compartidos.
Funciones clave de Metabase
Constructor de consultas No-SQL
Cualquiera del equipo puede explorar datos y crear grĆ”ficos a travĆ©s de una interfaz visual sin aprender la sintaxis SQL.
+20 Conectores de Base de Datos
ConĆ©ctese a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery, Snowflake y mĆ”s a travĆ©s de un asistente de configuraciĆ³n guiado.
Tableros Interactivos
Combine grĆ”ficos, mĆ©tricas y filtros en paneles compartibles que se actualizan automĆ”ticamente con datos recientes.
Informes Automatizados
Programe informes para que se entreguen por correo electrĆ³nico o Slack, de modo que las partes interesadas siempre tengan informaciĆ³n actualizada sin necesidad de iniciar sesiĆ³n.
Insertar y Compartir
Incruste paneles en herramientas externas o comparta enlaces pĆŗblicos para anĆ”lisis de cara al cliente sin exponer datos brutos.
ĀæPor quĆ© ejecutar Metabase en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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UbicaciĆ³n de servidor recomendada:
Comprobando...
Lanzamiento local. Crecimiento global.
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ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
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GarantĆa de reembolso de 30 dĆas
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Ackee es una herramienta de anĆ”lisis autoalojada de Node.js para el seguimiento de sitios web enfocado en la privacidad.Desplegar
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Plataforma de cĆ³digo abierto para mĆ©tricas DORA y anĆ”lisis de equipos de ingenierĆaDesplegar