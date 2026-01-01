Memos es una aplicación de toma de notas autoalojada, diseñada en torno a una línea de tiempo sencilla que elimina las complicaciones de las herramientas de notas tradicionales: sin títulos, sin carpetas, solo escribe y guarda. Permite formato Markdown, organización por hashtags, adjuntos de imágenes, búsqueda de texto completo y acceso multiusuario desde un único contenedor ligero respaldado por SQLite.

Ejecutar Memos en tu propio VPS significa que tus notas nunca pasan por un servidor de terceros, se eliminan las tarifas de suscripción y toda tu base de conocimientos recopilada permanece accesible indefinidamente sin el riesgo de cierres de servicio que afectan a las plataformas comerciales de toma de notas.