Maybe es una plataforma de finanzas personales y gestiĂłn de patrimonio totalmente de cĂłdigo abierto, originalmente creada como una startup con respaldo de capital de riesgo y luego lanzada bajo la licencia AGPLv3. Consolida cuentas bancarias, carteras de inversiĂłn, bienes raĂ­ces y pasivos en un solo panel con seguimiento del patrimonio neto, categorizaciĂłn de transacciones y planificaciĂłn presupuestaria. La integraciĂłn opcional de OpenAI aĂ±ade informaciĂłn financiera impulsada por IA sin que sea obligatoria.

Implementar Maybe en tu propio VPS significa que tus datos financieros sensibles nunca pasan por servidores de terceros, evitas tarifas recurrentes de SaaS y conservas todas las capacidades de exportaciĂłn y personalizaciĂłn que las plataformas comerciales restringen.