Implementa MaxKB con la instalación en un clic.
Plataforma RAG de código abierto para crear agentes de bases de conocimientos de IA a partir de sus documentos y fuentes de datos.
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Todo lo que puedes crear con MaxKB
MaxKB es una plataforma de código abierto para construir agentes de IA de bases de conocimiento empresariales impulsados por la Generación Aumentada por Recuperación (RAG). Procesa archivos PDF, Word, Excel, Markdown y HTML en incrustaciones vectoriales y los conecta a su LLM de elección — OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek, o un modelo local. Un motor de flujo de trabajo visual permite a los equipos implementar agentes inteligentes de preguntas y respuestas sin escribir código.
Alojar MaxKB en su propio VPS mantiene los documentos propietarios, las interacciones con los clientes y el conocimiento empresarial completamente dentro de su infraestructura, eliminando los costos de la nube por consulta y dándole control total sobre la selección del modelo y la privacidad de los datos.
Funciones clave de MaxKB
Preguntas y Respuestas con tecnología RAG
Procesa documentos automáticamente en incrustaciones vectoriales para obtener respuestas precisas y basadas en la fuente a consultas complejas.
Ingesta Multiformato
Importa PDF, Word, Excel, Markdown, HTML y texto sin formato — además de rastreo web para construir bases de conocimiento a partir de contenido en línea.
Flexibilidad del modelo
Funciona con OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek, y modelos alojados localmente para que elijas la mejor opción en cuanto a costo y privacidad.
Motor de flujo de trabajo visual
Orqueste procesos de IA de múltiples pasos e integre agentes en sistemas de servicio al cliente o de recursos humanos sin escribir código.
Integración de API
La API REST completa y los fragmentos incrustables facilitan la adición del agente de IA a cualquier sitio web o aplicación existente.
¿Por qué ejecutar MaxKB en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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