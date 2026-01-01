MaxKB es una plataforma de código abierto para construir agentes de IA de bases de conocimiento empresariales impulsados por la Generación Aumentada por Recuperación (RAG). Procesa archivos PDF, Word, Excel, Markdown y HTML en incrustaciones vectoriales y los conecta a su LLM de elección — OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek, o un modelo local. Un motor de flujo de trabajo visual permite a los equipos implementar agentes inteligentes de preguntas y respuestas sin escribir código.

Alojar MaxKB en su propio VPS mantiene los documentos propietarios, las interacciones con los clientes y el conocimiento empresarial completamente dentro de su infraestructura, eliminando los costos de la nube por consulta y dándole control total sobre la selección del modelo y la privacidad de los datos.