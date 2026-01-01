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Plataforma líder de analítica web de código abierto en la que confían más de 1 millón de sitios web, con control total de los datos y cumplimiento del RGPD.

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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

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Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Matomo

Matomo es la plataforma de analítica web de código abierto líder en el mundo, utilizada por más de 1 millón de sitios web en más de 190 países. Como una alternativa a Google Analytics que prioriza la privacidad, te ofrece analíticas detalladas de visitantes, seguimiento de conversiones, mapas de calor, grabaciones de sesiones y pruebas A/B, mientras mantiene el 100% de tus datos en tu propia infraestructura. Ningún tercero recibe tus datos de visitantes, y el seguimiento sigue siendo preciso incluso cuando los bloqueadores de anuncios bloquearían los scripts de analítica en la nube.

Alojar Matomo en tu propio VPS significa sitios web ilimitados, sin tarifas por visitante y cumplimiento total con GDPR, HIPAA y otras regulaciones de residencia de datos, lo que la convierte en la plataforma de analítica preferida para organizaciones que no pueden enviar datos de visitantes a proveedores externos.

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Funciones clave de Matomo

Propiedad total de los datos

Todos los datos de los visitantes permanecen en su infraestructura — sin compartir con terceros, sin perfiles de redes publicitarias y sin acceso de proveedores a sus análisis.

Cumplimiento GDPR

Los controles de privacidad integrados, la gestión de consentimiento y las herramientas de anonimización de datos facilitan el cumplimiento normativo.

Seguimiento de conversiones

Mida los objetivos, los embudos y la atribución a lo largo de todo el recorrido de sus visitantes para entender qué impulsa las conversiones.

Mapas de calor y grabaciones de sesión

Vea dónde los usuarios hacen clic, se desplazan y dudan con mapas de calor visuales y sesiones de navegación grabadas.

Analítica de E-commerce

Haga seguimiento a los ingresos, el rendimiento del producto, el abandono de carritos y el valor de vida del cliente con informes dedicados de comercio electrónico.

Sitios web ilimitados

Rastree tantos sitios web como necesite desde una única instancia de Matomo, sin tarifas por sitio ni actualizaciones de plan.

¿Por qué ejecutar Matomo en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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