Implementa Matomo con un solo clic.
Plataforma líder de analítica web de código abierto en la que confían más de 1 millón de sitios web, con control total de los datos y cumplimiento del RGPD.
Elige un plan VPS para Matomo
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Matomo
Matomo es la plataforma de analítica web de código abierto líder en el mundo, utilizada por más de 1 millón de sitios web en más de 190 países. Como una alternativa a Google Analytics que prioriza la privacidad, te ofrece analíticas detalladas de visitantes, seguimiento de conversiones, mapas de calor, grabaciones de sesiones y pruebas A/B, mientras mantiene el 100% de tus datos en tu propia infraestructura. Ningún tercero recibe tus datos de visitantes, y el seguimiento sigue siendo preciso incluso cuando los bloqueadores de anuncios bloquearían los scripts de analítica en la nube.
Alojar Matomo en tu propio VPS significa sitios web ilimitados, sin tarifas por visitante y cumplimiento total con GDPR, HIPAA y otras regulaciones de residencia de datos, lo que la convierte en la plataforma de analítica preferida para organizaciones que no pueden enviar datos de visitantes a proveedores externos.
Funciones clave de Matomo
Propiedad total de los datos
Todos los datos de los visitantes permanecen en su infraestructura — sin compartir con terceros, sin perfiles de redes publicitarias y sin acceso de proveedores a sus análisis.
Cumplimiento GDPR
Los controles de privacidad integrados, la gestión de consentimiento y las herramientas de anonimización de datos facilitan el cumplimiento normativo.
Seguimiento de conversiones
Mida los objetivos, los embudos y la atribución a lo largo de todo el recorrido de sus visitantes para entender qué impulsa las conversiones.
Mapas de calor y grabaciones de sesión
Vea dónde los usuarios hacen clic, se desplazan y dudan con mapas de calor visuales y sesiones de navegación grabadas.
Analítica de E-commerce
Haga seguimiento a los ingresos, el rendimiento del producto, el abandono de carritos y el valor de vida del cliente con informes dedicados de comercio electrónico.
Sitios web ilimitados
Rastree tantos sitios web como necesite desde una única instancia de Matomo, sin tarifas por sitio ni actualizaciones de plan.
¿Por qué ejecutar Matomo en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
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Ackee es una herramienta de análisis autoalojada de Node.js para el seguimiento de sitios web enfocado en la privacidad.