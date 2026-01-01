Matomo es la plataforma de analítica web de código abierto líder en el mundo, utilizada por más de 1 millón de sitios web en más de 190 países. Como una alternativa a Google Analytics que prioriza la privacidad, te ofrece analíticas detalladas de visitantes, seguimiento de conversiones, mapas de calor, grabaciones de sesiones y pruebas A/B, mientras mantiene el 100% de tus datos en tu propia infraestructura. Ningún tercero recibe tus datos de visitantes, y el seguimiento sigue siendo preciso incluso cuando los bloqueadores de anuncios bloquearían los scripts de analítica en la nube.

Alojar Matomo en tu propio VPS significa sitios web ilimitados, sin tarifas por visitante y cumplimiento total con GDPR, HIPAA y otras regulaciones de residencia de datos, lo que la convierte en la plataforma de analítica preferida para organizaciones que no pueden enviar datos de visitantes a proveedores externos.