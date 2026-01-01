Implementa Logseq con un solo clic.
Base de conocimiento y esquematizador autohospedado, con enfoque en la privacidad, que funciona como una aplicación web estática rápida, con notas almacenadas en su carpeta local controlada por el navegador.
Elige un plan VPS para Logseq
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Logseq
Logseq es una plataforma de gestión de conocimiento y esquematización de código abierto que prioriza la privacidad — notas basadas en bloques, enlaces bidireccionales, diarios, relaciones de notas estilo gráfico y una base de conocimiento consultable, todo escrito en archivos Markdown u Org-mode en el disco. La aplicación web de Logseq es una SPA estática que se ejecuta completamente en tu navegador; esta plantilla la autoaloja para que el JavaScript que impulsa tus notas provenga de una infraestructura que tú controlas en lugar de un tercero.
Las notas se almacenan localmente en tu navegador a través de la API de acceso al sistema de archivos, lo que significa que los datos nunca tocan el servidor que aloja la SPA — perfecto para flujos de trabajo de "confío en mi propia CDN" donde el usuario quiere la interfaz de usuario de Logseq pero no quiere depender de logseq.com o de ningún proveedor de sincronización en la nube. Combina la implementación con la aplicación de escritorio de Logseq, la sincronización de git o la sincronización de carpetas de iCloud/OneDrive para acceder a los mismos archivos de notas desde diferentes dispositivos.
Funciones clave de Logseq
Esquematizador basado en bloques
Cada línea es un bloque arrastrable con enlaces bidireccionales, incrustaciones y referencias — ideal para pensadores no lineales y flujos de trabajo PKM.
Markdown y Org-mode
Las notas son archivos simples de Markdown o Org-mode almacenados en disco, por lo que permanecen editables en cualquier editor de texto y sobreviven a cualquier futuro fin de vida útil de Logseq.
Diario
Las páginas de notas diarias crean un registro de flujo de conciencia que revela patrones con el tiempo y se vincula a páginas temáticas sin esfuerzo.
Vista de gráfico
Visualice las relaciones entre notas como un gráfico interactivo, facilitando el descubrimiento de conexiones ocultas en una base de conocimiento en crecimiento.
Consultas y plantillas
Ejecute consultas Datalog en su base de conocimientos y cree plantillas reutilizables para notas de reuniones, libros, proyectos y flujos de trabajo recurrentes.
Prioridad a la privacidad por diseño
La aplicación web funciona completamente del lado del cliente; las notas se guardan en una carpeta local controlada por el navegador y nunca salen de tu dispositivo a menos que actives la sincronización con Git u otra capa de sincronización.
¿Por qué ejecutar Logseq en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
Explora más aplicaciones para implementar
AppFlowy
AppFlowy es un espacio de trabajo de código abierto con IA pensado como alternativa a Notion