Logseq es una plataforma de gestión de conocimiento y esquematización de código abierto que prioriza la privacidad — notas basadas en bloques, enlaces bidireccionales, diarios, relaciones de notas estilo gráfico y una base de conocimiento consultable, todo escrito en archivos Markdown u Org-mode en el disco. La aplicación web de Logseq es una SPA estática que se ejecuta completamente en tu navegador; esta plantilla la autoaloja para que el JavaScript que impulsa tus notas provenga de una infraestructura que tú controlas en lugar de un tercero.

Las notas se almacenan localmente en tu navegador a través de la API de acceso al sistema de archivos, lo que significa que los datos nunca tocan el servidor que aloja la SPA — perfecto para flujos de trabajo de "confío en mi propia CDN" donde el usuario quiere la interfaz de usuario de Logseq pero no quiere depender de logseq.com o de ningún proveedor de sincronización en la nube. Combina la implementación con la aplicación de escritorio de Logseq, la sincronización de git o la sincronización de carpetas de iCloud/OneDrive para acceder a los mismos archivos de notas desde diferentes dispositivos.