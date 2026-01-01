LocalAI es una alternativa gratuita y de cĆ³digo abierto a la API de OpenAI que se ejecuta completamente en su propia infraestructura. Implementa la especificaciĆ³n de la API REST de OpenAI, por lo que cualquier aplicaciĆ³n creada para OpenAI ā LangChain, LlamaIndex, AutoGen y cientos de otras ā puede cambiar a LocalAI modificando una Ćŗnica URL de punto final sin necesidad de modificaciones de cĆ³digo. Soporta modelos de lenguaje a travĆ©s de llama.cpp, generaciĆ³n de imĆ”genes a travĆ©s de Stable Diffusion y transcripciĆ³n de audio a travĆ©s de Whisper, todo servido desde un Ćŗnico contenedor con una galerĆ­a de modelos integrada y una interfaz de usuario de chat.

Alojar LocalAI por su cuenta significa que sus indicaciones, respuestas y contenido generado nunca abandonan su servidor. No hay costos por token, ni lĆ­mites de tasa, ni dependencia de la disponibilidad de API de terceros, lo que lo hace prĆ”ctico para cargas de trabajo sensibles a la privacidad y despliegues de producciĆ³n conscientes de los costos.