Implementa LocalAI con un solo clic.
Servidor de inferencia autohospedado, compatible con la API de OpenAI, que ejecuta LLMs, generaciĆ³n de imĆ”genes y transcripciĆ³n de audio en su propio hardware.
Elige un plan VPS para LocalAI
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mĆ”s
Todo lo que puedes crear con LocalAI
LocalAI es una alternativa gratuita y de cĆ³digo abierto a la API de OpenAI que se ejecuta completamente en su propia infraestructura. Implementa la especificaciĆ³n de la API REST de OpenAI, por lo que cualquier aplicaciĆ³n creada para OpenAI ā LangChain, LlamaIndex, AutoGen y cientos de otras ā puede cambiar a LocalAI modificando una Ćŗnica URL de punto final sin necesidad de modificaciones de cĆ³digo. Soporta modelos de lenguaje a travĆ©s de llama.cpp, generaciĆ³n de imĆ”genes a travĆ©s de Stable Diffusion y transcripciĆ³n de audio a travĆ©s de Whisper, todo servido desde un Ćŗnico contenedor con una galerĆa de modelos integrada y una interfaz de usuario de chat.
Alojar LocalAI por su cuenta significa que sus indicaciones, respuestas y contenido generado nunca abandonan su servidor. No hay costos por token, ni lĆmites de tasa, ni dependencia de la disponibilidad de API de terceros, lo que lo hace prĆ”ctico para cargas de trabajo sensibles a la privacidad y despliegues de producciĆ³n conscientes de los costos.
Funciones clave de LocalAI
Compatible con la API de OpenAI
Ćselo como reemplazo de las llamadas a la API de OpenAI sin cambiar el cĆ³digo de la aplicaciĆ³n ā solo actualice la URL base y cambie la clave de la API.
Inferencia Multimodal
Ejecute modelos de lenguaje, generaciĆ³n de imĆ”genes (Stable Diffusion) y transcripciĆ³n de audio (Whisper) desde un solo servidor bajo una API unificada.
GalerĆa de modelos integrada
Navegue, descargue y active modelos preconfigurados a travĆ©s de la interfaz de usuario web sin escribir archivos de configuraciĆ³n ni ejecutar comandos de la CLI.
OperaciĆ³n solo de CPU
Funciona en hardware VPS estĆ”ndar sin requisitos de GPU ā la aceleraciĆ³n de GPU es compatible cuando estĆ” disponible, pero nunca es obligatoria.
Sin costos de Token
Inferencia ilimitada sin precios por solicitud, cuotas de uso o facturaciĆ³n ā su Ćŗnico costo es el VPS que lo ejecuta.
ĀæPor quĆ© ejecutar LocalAI en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
Ā”Estoy increĆblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĆ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĆ©cnico ha sido rĆ”pido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increĆble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Ā”Enhorabuena! š
Ā”Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increĆble. Siempre funciona, es rĆ”pido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
Explora mĆ”s aplicaciones para implementar
9router
Proxy de enrutamiento de API de IA con optimizaciĆ³n de tokens para mĆ”s de 40 proveedores de LLM
Agent Zero
Marco de agentes de IA de cĆ³digo abierto con cooperaciĆ³n multiagente y memoria persistente