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Servidor de inferencia autohospedado, compatible con la API de OpenAI, que ejecuta LLMs, generaciĆ³n de imĆ”genes y transcripciĆ³n de audio en su propio hardware.

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1 nĆŗcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
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2 nĆŗcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
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8 nĆŗcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y mĆ”s

Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aĆ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atĆ© 12x

Todo lo que puedes crear con LocalAI

LocalAI es una alternativa gratuita y de cĆ³digo abierto a la API de OpenAI que se ejecuta completamente en su propia infraestructura. Implementa la especificaciĆ³n de la API REST de OpenAI, por lo que cualquier aplicaciĆ³n creada para OpenAI ā LangChain, LlamaIndex, AutoGen y cientos de otras ā puede cambiar a LocalAI modificando una Ćŗnica URL de punto final sin necesidad de modificaciones de cĆ³digo. Soporta modelos de lenguaje a travĆ©s de llama.cpp, generaciĆ³n de imĆ”genes a travĆ©s de Stable Diffusion y transcripciĆ³n de audio a travĆ©s de Whisper, todo servido desde un Ćŗnico contenedor con una galerĆ­a de modelos integrada y una interfaz de usuario de chat.

Alojar LocalAI por su cuenta significa que sus indicaciones, respuestas y contenido generado nunca abandonan su servidor. No hay costos por token, ni lĆ­mites de tasa, ni dependencia de la disponibilidad de API de terceros, lo que lo hace prĆ”ctico para cargas de trabajo sensibles a la privacidad y despliegues de producciĆ³n conscientes de los costos.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de LocalAI

Compatible con la API de OpenAI

Ćselo como reemplazo de las llamadas a la API de OpenAI sin cambiar el cĆ³digo de la aplicaciĆ³n ā solo actualice la URL base y cambie la clave de la API.

Inferencia Multimodal

Ejecute modelos de lenguaje, generaciĆ³n de imĆ”genes (Stable Diffusion) y transcripciĆ³n de audio (Whisper) desde un solo servidor bajo una API unificada.

GalerĆ­a de modelos integrada

Navegue, descargue y active modelos preconfigurados a travĆ©s de la interfaz de usuario web sin escribir archivos de configuraciĆ³n ni ejecutar comandos de la CLI.

OperaciĆ³n solo de CPU

Funciona en hardware VPS estĆ”ndar sin requisitos de GPU ā la aceleraciĆ³n de GPU es compatible cuando estĆ” disponible, pero nunca es obligatoria.

Sin costos de Token

Inferencia ilimitada sin precios por solicitud, cuotas de uso o facturaciĆ³n ā su Ćŗnico costo es el VPS que lo ejecuta.

ĀæPor quĆ© ejecutar LocalAI en Hostinger?

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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UbicaciĆ³n de servidor recomendada:

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Ā”Estoy increĆ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĆ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĆ©cnico ha sido rĆ”pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increĆ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Ā”Enhorabuena! š

Noel
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Ā”Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increĆ­ble. Siempre funciona, es rĆ”pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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Marco de agentes de IA de cĆ³digo abierto con cooperaciĆ³n multiagente y memoria persistente

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