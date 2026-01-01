Implementa LobeChat con instalación de un solo clic.
Interfaz de chat de IA moderna de código abierto compatible con OpenAI, Anthropic, Ollama y más de 20 proveedores de LLM.
Elige un plan VPS para LobeChat
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con LobeChat
LobeChat es un framework de chat de IA pulido y de código abierto con más de 75.000 estrellas en GitHub que ofrece una experiencia similar a la de ChatGPT, mientras te permite conectarte a cualquier proveedor de LLM que elijas. Es compatible con OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama y docenas más — todo desde una interfaz unificada con gestión de conversaciones, complementos, carga de archivos y soporte de voz.
Alojar LobeChat por tu cuenta significa que tus claves API permanecen en tu propia infraestructura, los datos de las conversaciones nunca son registrados por una plataforma de terceros y un código de acceso mantiene tu instancia privada. La arquitectura ligera de solo cliente no necesita base de datos, ejecutándose eficientemente junto con otros servicios en el mismo VPS.
Funciones clave de LobeChat
+20 proveedores de LLM
Conéctate a OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, Ollama y más sin cambiar de aplicaciones o gestionar interfaces separadas.
Ecosistema de plugins
Extiende el chat con búsqueda web, ejecución de código, generación de imágenes y otras capacidades a través del sistema de plugins integrado.
Archivo & Visión Soporte
Cargue documentos e imágenes para análisis por modelos con capacidad de visión directamente dentro de la conversación.
Asistentes de IA personalizados
Cree personas de IA reutilizables con instrucciones de sistema personalizadas y parámetros de modelo para tareas o flujos de trabajo específicos.
Interacciones de voz
Use texto a voz y voz a texto para conversaciones manos libres con cualquier proveedor de LLM conectado.
¿Por qué ejecutar LobeChat en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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