Implementa LiteLLM con una instalación de un solo clic.
Pasarela de IA unificada que proporciona acceso API compatible con OpenAI a más de 100 LLM de cualquier proveedor.
Elige un plan VPS para LiteLLM
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con LiteLLM
LiteLLM es una pasarela de IA de código abierto que le da a cada LLM la misma API compatible con OpenAI, para que tus aplicaciones puedan cambiar entre OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock y más de 100 proveedores sin cambios en el código. Maneja el balanceo de carga, la conmutación por error automática, la gestión de claves API virtuales, el seguimiento de gastos y la limitación de velocidad desde una única interfaz de administración.
El autoalojamiento de LiteLLM mantiene tus claves API y datos de uso dentro de tu propia infraestructura, elimina la limitación y los topes de velocidad de los servicios de proxy compartidos, y le da a tu equipo un plano de control central para todo el uso de LLM — esencial para las organizaciones que gestionan los costos de IA y el cumplimiento a escala.
Funciones clave de LiteLLM
Más de 100 proveedores de LLM
Acceda a OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure, AWS Bedrock y docenas más a través de un único punto de conexión de API unificado.
Balanceo de Carga & Conmutación por Error
Distribuir las solicitudes entre múltiples proveedores y automáticamente pasar a los respaldos cuando un proveedor no esté disponible.
Seguimiento de Gastos y Presupuestos
Monitoree los costos de LLM en tiempo real y establezca límites de presupuesto por usuario o por equipo para evitar gastos descontrolados de API.
Gestión de Claves Virtuales
Emita claves API virtuales con ámbito definido a equipos y aplicaciones con controles de acceso detallados y seguimiento de uso.
Enrutamiento Avanzado
Enrute las solicitudes por costo, latencia o reglas personalizadas para usar siempre el mejor modelo para cada tipo de solicitud.
¿Por qué ejecutar LiteLLM en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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