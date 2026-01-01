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Plataforma de link en bio autohospedada para crear pĆ”ginas de aterrizaje de marca con enlaces ilimitados y control total del diseĆ±o.

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COP19.900/mes
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Se renueva a COP 38.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
1 nĆŗcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MĆ”s vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
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Se renueva a COP 50.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
2 nĆŗcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
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4 nĆŗcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
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-67%
KVM 8
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8 nĆŗcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
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KVM 1
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y mĆ”s

Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aĆ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atĆ© 12x

Todo lo que puedes crear con LinkStack

LinkStack es una plataforma de enlace en la biografĆ­a de cĆ³digo abierto que permite a creadores, empresas y organizaciones centralizar todos sus enlaces importantes en una Ćŗnica pĆ”gina de destino personalizable. Construida sobre PHP y Laravel, ofrece de forma predeterminada enlaces ilimitados, temas personalizados, Ć­conos sociales, anĆ”lisis de clics y soporte multiusuario ā caracterĆ­sticas que alternativas comerciales como Linktree suelen bloquear detrĆ”s de niveles de pago.

Alojar LinkStack en tu propio VPS mantiene las analĆ­ticas de visitantes, los datos de clics y la configuraciĆ³n de la pĆ”gina completamente bajo tu control, sin tarifas de suscripciĆ³n por pĆ”gina, sin publicidad inyectada en los niveles gratuitos y sin riesgo de que tu enlace de biografĆ­a sea suspendido por una plataforma de terceros. Conecta un dominio personalizado a travĆ©s de Traefik y la pĆ”gina se convierte en una parte completamente de marca de tu propia infraestructura.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de LinkStack

Enlaces ilimitados

Agregue tantos enlaces, secciones y pĆ”ginas como necesite sin lĆ­mites mensuales, lĆ­mites de elementos o tarifas por enlace de un proveedor SaaS.

Temas personalizados

Elija entre temas incorporados o rediseĆ±e completamente las pĆ”ginas con CSS personalizado, fondos, formas de botones y animaciones para que coincida con su marca.

AnĆ”lisis integrado

Rastree las visitas a la pĆ”gina y el nĆŗmero de clics por enlace dentro del panel de administraciĆ³n sin inyectar pĆ­xeles de seguimiento de terceros en los navegadores de sus visitantes.

Soporte multiusuario

Aloje pĆ”ginas para equipos o agencias completas con cuentas de usuario separadas, acceso basado en roles y administraciĆ³n centralizada en una sola instancia.

Iconos sociales y personalizados

Agregue Ć­conos para las principales redes sociales, ademĆ”s de Ć­conos personalizados cargados, para que los enlaces se mantengan visualmente consistentes y sean reconocibles al instante.

Actualizador con un solo clic

Aplica las nuevas versiones directamente desde el panel de administraciĆ³n con el actualizador integrado, manteniendo tu instancia actualizada sin reconstruir el contenedor.

ĀæPor quĆ© ejecutar LinkStack en Hostinger?

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Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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UbicaciĆ³n de servidor recomendada:

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Ā”Estoy increĆ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĆ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĆ©cnico ha sido rĆ”pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Ā”Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increĆ­ble. Siempre funciona, es rĆ”pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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AppFlowy es un espacio de trabajo de cĆ³digo abierto con IA pensado como alternativa a Notion

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Rastreador de hĆ”bitos minimalista y autoalojado, enfocado en los registros diarios y las rachas.

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