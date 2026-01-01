Despliega Linkding con un solo clic.
Administrador de marcadores autoalojado y minimalista con organización basada en etiquetas y búsqueda de texto completo.
Elige un plan VPS para Linkding
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Linkding
Linkding es un gestor de marcadores autoalojado y optimizado, diseñado para la velocidad y la simplicidad. Extrae automáticamente los títulos y descripciones de las páginas cuando guardas un enlace, es compatible con el etiquetado jerárquico y ofrece una potente búsqueda de texto completo en toda tu colección. Su interfaz sin distracciones mantiene el enfoque en tus marcadores en lugar de en la herramienta en sí.
Alojar Linkding en tu propio VPS mantiene tus hábitos de navegación e intereses de investigación completamente privados, sin anuncios, sin seguimiento y sin acceso de terceros. Un único contenedor ligero con almacenamiento SQLite significa un uso mínimo de recursos y un mantenimiento sencillo.
Funciones clave de Linkding
Organización basada en etiquetas
Organice los marcadores con etiquetas jerárquicas y autocompletado para categorizar rápidamente y recuperar enlaces guardados.
Búsqueda de texto completo
Busque en los títulos de los marcadores, descripciones y contenido de páginas archivadas para encontrar exactamente lo que guardó.
Archivo automático
Archive instantáneas de páginas completas al guardar para que el contenido marcado como favorito permanezca accesible incluso cuando las URL originales desaparezcan.
Extensiones del navegador
Guarda páginas en Linkding directamente desde tu navegador con extensiones dedicadas para Chrome y Firefox.
Acceso a la API REST
Automatice la gestión de marcadores e intégrelo con otras herramientas a través de una API REST limpia.
¿Por qué ejecutar Linkding en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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