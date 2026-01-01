Implementa LightRAG con un solo clic.
Marco de generación aumentada por recuperación, simple y rápido, que combina la búsqueda vectorial con grafos de conocimiento para el análisis de documentos complejos.
Elige un plan VPS para LightRAG
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con LightRAG
LightRAG es un framework ligero de generación aumentada por recuperación diseñado para analizar documentos complejos en dominios como el derecho, la salud y las finanzas. Cierra la brecha entre el RAG basado en vectores y el RAG basado en grafos al gestionar grafos de conocimiento y embeddings vectoriales juntos en una única arquitectura de doble nivel, reduciendo drásticamente las llamadas a LLM requeridas tanto en el tiempo de indexación como en el de consulta en comparación con las implementaciones de GraphRAG basadas en informes de la comunidad.
Alojar LightRAG en su propio VPS mantiene sus documentos, embeddings y grafo de conocimiento completamente bajo su control. Conéctese a OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic o cualquier endpoint compatible con OpenAI, y actualice las bases de conocimiento de forma incremental sin reconstruir el índice global, de modo que los datos dinámicos se mantengan actualizados sin costos de reprocesamiento exorbitantes.
Funciones clave de LightRAG
Recuperación de doble nivel
Las incrustaciones vectoriales y las entidades de grafos de conocimiento se combinan en un solo pipeline, superando la búsqueda vectorial plana en el razonamiento entre documentos mientras se mantienen bajos los costos de indexación.
Actualizaciones incrementales de conocimiento
Los nuevos documentos se fusionan con el grafo existente sin reconstruir el índice global, por lo que los datos dinámicos se mantienen actualizados sin un reprocesamiento costoso.
Soporte para proveedores multi-LLM
Conéctese a OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, Bedrock, o a cualquier punto final compatible con OpenAI sin reescribir las indicaciones o reindexar sus documentos.
Cinco modos de consulta
Cambie entre las estrategias de recuperación Naive, Local, Global, Híbrida y Mixta para ajustar la complejidad de la consulta a los requisitos de latencia y costo.
UI web integrada
Panel de control basado en navegador para ingerir documentos, ejecutar consultas y visualizar de forma interactiva el grafo de conocimiento generado.
API REST para integraciones
Los puntos finales REST autenticados le permiten integrar LightRAG en aplicaciones existentes y automatizar flujos de trabajo de ingesta de documentos.
¿Por qué ejecutar LightRAG en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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