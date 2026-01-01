LightRAG es un framework ligero de generación aumentada por recuperación diseñado para analizar documentos complejos en dominios como el derecho, la salud y las finanzas. Cierra la brecha entre el RAG basado en vectores y el RAG basado en grafos al gestionar grafos de conocimiento y embeddings vectoriales juntos en una única arquitectura de doble nivel, reduciendo drásticamente las llamadas a LLM requeridas tanto en el tiempo de indexación como en el de consulta en comparación con las implementaciones de GraphRAG basadas en informes de la comunidad.

Alojar LightRAG en su propio VPS mantiene sus documentos, embeddings y grafo de conocimiento completamente bajo su control. Conéctese a OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic o cualquier endpoint compatible con OpenAI, y actualice las bases de conocimiento de forma incremental sin reconstruir el índice global, de modo que los datos dinámicos se mantengan actualizados sin costos de reprocesamiento exorbitantes.