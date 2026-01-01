Implementa Lightdash en una instalación de un solo clic.
Plataforma de BI de código abierto construida alrededor de dbt que convierte sus modelos de datos en paneles y gráficos al instante.
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Todo lo que puedes crear con Lightdash
Lightdash es una plataforma de inteligencia de negocios de código abierto diseñada para funcionar de forma nativa con dbt (herramienta de construcción de datos). En lugar de reconstruir las definiciones de métricas dentro de una herramienta de BI, Lightdash lee sus modelos, pruebas y documentación de dbt existentes para autogenerar una interfaz de exploración y una capa de métricas, manteniendo la lógica analítica con control de versiones en el código donde corresponde. Los equipos pueden construir paneles, ejecutar consultas ad-hoc y programar entregas de informes sin duplicar el trabajo ya realizado en su proyecto dbt.
A diferencia de las herramientas de BI de propósito general, el enfoque de Lightdash como fuente de verdad significa que cuando un modelo dbt cambia, todos los gráficos construidos sobre él se actualizan automáticamente. Alojar Lightdash por cuenta propia (self-hosting) brinda a los equipos de análisis control total sobre su infraestructura de datos sin enrutar los resultados de las consultas a través de plataformas en la nube de terceros.
Funciones clave de Lightdash
capa de métricas nativa de dbt
Lightdash lee los modelos dbt existentes, las pruebas y la documentación YAML para generar una interfaz de usuario de exploración, eliminando la necesidad de redefinir métricas en una herramienta de BI separada.
Explorador SQL ad-hoc
Ejecute consultas ad-hoc directamente en su almacén de datos desde el navegador, con definiciones de columna y resultados de pruebas extraídos automáticamente de los metadatos de dbt.
Entrega de informes programada
Configure instantáneas recurrentes del tablero entregadas por correo electrónico o Slack según un cronograma, manteniendo a los interesados actualizados sin exportaciones o descargas manuales.
Copiloto de datos con IA
Haz preguntas sobre tus datos en lenguaje natural y obtén sugerencias de gráficos impulsadas por la capa de métricas ya definida en tu proyecto dbt.
Analíticas versionadas
Las definiciones de analítica residen en el código dbt junto a sus modelos de datos, haciendo que los cambios en gráficos y métricas sean revisables, comparables y desplegables a través de flujos de trabajo Git estándar.
¿Por qué ejecutar Lightdash en Hostinger?
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