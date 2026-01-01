Implementa LibreChat con un solo clic.
Plataforma de chat de IA de cĂłdigo abierto que proporciona una interfaz unificada para OpenAI, Anthropic, Google Gemini y modelos locales.
Elige un plan VPS para LibreChat
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mĂĄs
Todo lo que puedes crear con LibreChat
LibreChat es una alternativa autoalojada a ChatGPT con mĂĄs de 15.000 estrellas en GitHub que te ofrece una interfaz Ășnica y pulida para interactuar con mĂșltiples proveedores de IA. Es compatible con los modelos GPT de OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI y modelos alojados localmente a travĂ©s de Ollama â todo desde una Ășnica implementaciĂłn, sin tener que saltar entre diferentes paneles de control de proveedores.
Esta plantilla agrupa la pila completa de LibreChat: MongoDB para el almacenamiento de conversaciones, MeiliSearch para la bĂșsqueda de historial de chat de texto completo y una base de datos vectorial PostgreSQL para consultas de documentos RAG. Ejecutarlo en tu propio VPS mantiene las conversaciones sensibles en tu infraestructura mientras te da control total sobre las claves API, el acceso de usuarios y la gestiĂłn de costos.
Funciones clave de LibreChat
Acceso a IA de MĂșltiples Proveedores
Conecte modelos de OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure OpenAI y Ollama locales, y alterne entre ellos en una sola sesiĂłn de chat.
Consultas RAG de documentos
Cargue documentos y consĂșltelos con cualquier modelo de IA conectado utilizando la canalizaciĂłn de recuperaciĂłn impulsada por pgvector incorporada.
BĂșsqueda de conversaciones
Encuentra chats anteriores al instante con bĂșsqueda de texto completo impulsada por MeiliSearch en todo tu historial de conversaciones.
AdministraciĂłn de usuarios
Registre mĂșltiples usuarios con inicio de sesiĂłn por correo electrĂłnico/contraseĂ±a, gestione el acceso a claves API de forma centralizada y haga seguimiento al consumo de tokens por usuario.
Privacidad Completa
Todas las conversaciones de IA y los documentos cargados permanecen en su VPS â no hay recopilaciĂłn de datos por parte de terceros mĂĄs allĂĄ de las API del proveedor de IA que usted elija.
ÂżPor quĂ© ejecutar LibreChat en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĂłn al instante con una configuraciĂłn ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĂłn DDoS y monitorizaciĂłn continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĂșltiples contenedores Docker desde un Ășnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĂłn al instante con una configuraciĂłn ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĂłn DDoS y monitorizaciĂłn continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĂșltiples contenedores Docker desde un Ășnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
ÂĄEstoy increĂblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĂłn. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĂ©cnico ha sido rĂĄpido, competente y realmente servicial.
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