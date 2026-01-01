Langfuse es una plataforma de ingeniería de LLM de código abierto que brinda a los equipos visibilidad completa de sus aplicaciones de IA. Captura rastros detallados de cada llamada de LLM, operación de recuperación y acción de agente, lo que facilita la depuración de fallas, la medición de la latencia y la comprensión de los costos en toda su cadena de IA. Con integraciones para LangChain, LlamaIndex, Haystack y SDK directos para Python y TypeScript, Langfuse funciona con prácticamente todos los marcos de IA y proveedores de modelos.

El autoalojamiento de Langfuse mantiene todos los datos de su aplicación —prompts, entradas de modelos, salidas y resultados de evaluación— en una infraestructura que usted controla. Esto es importante cuando sus aplicaciones de IA manejan documentos sensibles, datos de clientes o lógica de negocio propietaria que no puede salir de su entorno.