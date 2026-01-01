Implementa Langflow con instalaciĆ³n de un solo clic.
Generador de flujos de trabajo de IA visual de arrastrar y soltar para crear aplicaciones LLM con OpenAI, Anthropic y modelos locales.
Elige un plan VPS para Langflow
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mĆ”s
Todo lo que puedes crear con Langflow
Langflow es una plataforma de cĆ³digo abierto de bajo cĆ³digo que permite a desarrolladores y equipos construir aplicaciones impulsadas por IA a travĆ©s de un lienzo visual. Conecte LLM, bases de datos vectoriales, API y fuentes de datos arrastrando y soltando componentes, sin necesidad de cĆ³digo repetitivo. Es compatible con OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini y modelos alojados localmente, lo que facilita la creaciĆ³n de chatbots, pipelines RAG y flujos de trabajo multiagente.
Alojar Langflow en su propio VPS mantiene los flujos de trabajo de IA y los datos de conversaciĆ³n en una infraestructura que usted controla, eliminando la dependencia de proveedores y asegurando que los documentos sensibles procesados a travĆ©s de pipelines RAG nunca salgan de su entorno. Esta plantilla incluye PostgreSQL para la persistencia fiable de flujos, usuarios y el estado de la aplicaciĆ³n.
Funciones clave de Langflow
Constructor Visual de Flujos de Trabajo
Cree aplicaciones LLM conectando componentes en un lienzo sin escribir cĆ³digo repetitivo de flujo de trabajo.
Soporte para LLM de mĆŗltiples proveedores
Cambie entre los modelos de OpenAI, Anthropic, Google Gemini y Ollama locales dentro del mismo flujo de trabajo.
Flujos RAG
Conecte bases de datos vectoriales a LLMs para construir flujos de trabajo de generaciĆ³n aumentada por recuperaciĆ³n que respondan preguntas de sus propios documentos.
ImplementaciĆ³n de API
Exponga cualquier flujo de trabajo terminado como un punto de conexiĆ³n de API REST para su integraciĆ³n en aplicaciones de producciĆ³n.
Componentes Personalizados
Cree componentes de Python para extender Langflow con lĆ³gica propietaria, API internas o fuentes de datos especializadas.
ĀæPor quĆ© ejecutar Langflow en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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