Implementa Label Studio con instalación en un clic.
Plataforma de etiquetado de datos de código abierto para anotar texto, imágenes, audio, video y datos de series de tiempo para modelos de aprendizaje automático.
Elige un plan VPS para Label Studio
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Label Studio
Label Studio es la plataforma de etiquetado de datos de código abierto más popular, con más de 27.000 estrellas en GitHub, que soporta la anotación en cada tipo de dato principal —texto, imágenes, audio, video, HTML, series de tiempo y combinaciones multimodales—. Los equipos la utilizan para construir conjuntos de datos de entrenamiento de alta calidad con plantillas de etiquetado personalizables, anotación asistida por ML y métricas de acuerdo entre anotadores.
Alojar Label Studio en su propio VPS mantiene los datos de entrenamiento sensibles —imágenes médicas, documentos financieros, contenido empresarial propietario— completamente dentro de su infraestructura, sin tarifas por usuario o por anotación. Esta implementación combina Label Studio con PostgreSQL 16 para un almacenamiento confiable de proyectos y anotaciones.
Funciones clave de Label Studio
Anotación Multitipo
Etiquete texto, imágenes, audio, video y datos de series de tiempo con más de 50 tipos de plantillas personalizables desde una única plataforma.
Etiquetado asistido por ML
Conecte un backend de ML para pre-etiquetar datos automáticamente, permitiendo a los anotadores revisar y corregir las predicciones en lugar de etiquetar desde cero.
Flujos de trabajo de aprendizaje activo
Priorice las muestras más inciertas o informativas para el etiquetado, con el fin de maximizar la mejora del modelo por hora de anotación invertida.
Colaboración en equipo
Asigne tareas entre varios anotadores y haga seguimiento a la concordancia entre anotadores para garantizar una calidad de etiquetado consistente.
Exportar formato ML
Exporte las anotaciones terminadas directamente a COCO, VOC, YOLO y otros formatos populares para el entrenamiento inmediato del modelo.
¿Por qué ejecutar Label Studio en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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