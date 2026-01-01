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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Kotaemon

Kotaemon es una herramienta limpia y personalizable de preguntas y respuestas de documentos basada en RAG que se conecta al LLM de su elecciÃ³n â€” desde OpenAI y Azure hasta una instancia de Ollama autoalojada. Suba archivos PDF, documentos de Word, hojas de cÃ¡lculo e imÃ¡genes, luego haga preguntas y reciba respuestas respaldadas por citas exactas del material fuente.

A diferencia de los servicios de IA de documentos basados en la nube, el autoalojamiento de Kotaemon mantiene sus archivos privados en su propio VPS. La variante de imagen completa en esta plantilla aÃ±ade OCR de Tesseract, anÃ¡lisis de formato de LibreOffice y manejo de documentos multimodales, lo que la hace adecuada para archivos PDF escaneados, archivos de Office y documentos con muchas imÃ¡genes.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Kotaemon

Soporte multi-LLM

ConÃ©ctese a OpenAI, Azure OpenAI, Cohere, Mistral o cualquier modelo local alojado en Ollama sin migrar sus documentos o historial de chat.

Respuestas respaldadas por citas

Cada respuesta se vincula a los pasajes exactos en sus documentos fuente para que pueda verificar las afirmaciones y rastrear la informaciÃ³n directamente.

OCR y procesamiento de Office

Tesseract OCR, LibreOffice y ffmpeg vienen incluidos para manejar de forma nativa PDFs escaneados, archivos de Word y PowerPoint, y documentos basados en imÃ¡genes.

RecuperaciÃ³n GraphRAG

Los backends opcionales de GraphRAG y LightRAG mejoran la precisiÃ³n de la recuperaciÃ³n para conjuntos de documentos grandes o con referencias cruzadas densas.

Acceso multiusuario

La gestiÃ³n de usuarios integrada permite a cada miembro del equipo mantener colecciones de documentos privadas bajo una Ãºnica implementaciÃ³n compartida.

Â¿Por quÃ© ejecutar Kotaemon en Hostinger?

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Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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