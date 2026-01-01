Implementa Komari con instalación de un solo clic.
Panel de monitoreo de servidores autoalojado y ligero con recolección de datos basada en agentes y métricas en tiempo real.
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Todo lo que puedes crear con Komari
Komari es una herramienta de monitoreo de servidores ligera y de código abierto, diseñada para quienes autoalojan y necesitan visibilidad en tiempo real de su infraestructura sin la complejidad de las plataformas de monitoreo empresariales. Utiliza un pequeño agente instalado en cada servidor monitoreado para recopilar métricas de CPU, memoria, disco y red, las cuales se muestran en un panel web limpio.
Debido a que Komari es autoalojado, toda la telemetría de su servidor permanece en su propia infraestructura, sin que se envíen datos a servicios de terceros. El diseño basado en SQLite significa cero dependencias de bases de datos externas, lo que lo hace rápido de implementar y simple de mantener, incluso para equipos pequeños y operadores individuales.
Funciones clave de Komari
Monitoreo basado en agentes
Instale el ligero agente Komari en cualquier servidor para recopilar y transmitir métricas de vuelta a su panel central.
Métricas en tiempo real
Vea el uso de la CPU, el consumo de memoria, la E/S del disco y el rendimiento de la red actualizados en vivo en la interfaz web.
Panel de control multiservidor
Monitoree todos sus servidores desde un único panel de control, con cada agente reportando de forma independiente al host central.
Cero dependencias externas
El almacenamiento SQLite significa que no hay un servicio de base de datos separado que gestionar — solo el contenedor y un volumen de datos persistente.
Soporte para temas personalizados
Personalice la apariencia del panel para que coincida con sus preferencias o la imagen de su organización.
¿Por qué ejecutar Komari en Hostinger?
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