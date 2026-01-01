Komari es una herramienta de monitoreo de servidores ligera y de código abierto, diseñada para quienes autoalojan y necesitan visibilidad en tiempo real de su infraestructura sin la complejidad de las plataformas de monitoreo empresariales. Utiliza un pequeño agente instalado en cada servidor monitoreado para recopilar métricas de CPU, memoria, disco y red, las cuales se muestran en un panel web limpio.

Debido a que Komari es autoalojado, toda la telemetría de su servidor permanece en su propia infraestructura, sin que se envíen datos a servicios de terceros. El diseño basado en SQLite significa cero dependencias de bases de datos externas, lo que lo hace rápido de implementar y simple de mantener, incluso para equipos pequeños y operadores individuales.