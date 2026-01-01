Esta implementación de Kodi sin interfaz gráfica ejecuta un servidor de biblioteca multimedia persistente, permitiendo que múltiples clientes Kodi en su red compartan una única base de datos centralizada respaldada por MariaDB. En lugar de que cada instancia de Kodi mantenga su propia biblioteca separada, todos los clientes se conectan a la base de datos compartida para un historial de visualización, calificaciones y metadatos unificados. Una interfaz web incorporada le permite gestionar fuentes multimedia, activar escaneos de la biblioteca e instalar complementos desde cualquier navegador.

El autoalojamiento en un VPS hace que su biblioteca Kodi compartida esté siempre disponible para cada cliente en su red, independientemente de si alguna otra máquina está en funcionamiento. Conecte sus otras instalaciones de Kodi a los puertos de la base de datos y de la interfaz web de la implementación para empezar a compartir su biblioteca.