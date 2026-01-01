Despliega Kodi con un solo clic.
Servidor de biblioteca multimedia Kodi sin interfaz gráfica para centralizar y compartir tu base de datos multimedia en múltiples instancias de Kodi.
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Esta implementación de Kodi sin interfaz gráfica ejecuta un servidor de biblioteca multimedia persistente, permitiendo que múltiples clientes Kodi en su red compartan una única base de datos centralizada respaldada por MariaDB. En lugar de que cada instancia de Kodi mantenga su propia biblioteca separada, todos los clientes se conectan a la base de datos compartida para un historial de visualización, calificaciones y metadatos unificados. Una interfaz web incorporada le permite gestionar fuentes multimedia, activar escaneos de la biblioteca e instalar complementos desde cualquier navegador.
El autoalojamiento en un VPS hace que su biblioteca Kodi compartida esté siempre disponible para cada cliente en su red, independientemente de si alguna otra máquina está en funcionamiento. Conecte sus otras instalaciones de Kodi a los puertos de la base de datos y de la interfaz web de la implementación para empezar a compartir su biblioteca.
Funciones clave de Kodi
Biblioteca Multimedia Centralizada
Aloje una base de datos de medios compartida respaldada por MariaDB a la que se conectan todos sus clientes Kodi, eliminando bibliotecas duplicadas y manteniendo el historial de visualización sincronizado.
Gestión basada en navegador
Configure fuentes de medios, escanee en busca de contenido nuevo y administre los complementos a través de la interfaz web de Kodi sin necesidad de una pantalla física.
Historial de visualización unificado
Todos los clientes Kodi conectados comparten el mismo progreso de visualización, calificaciones y metadatos, para que puedas reanudar el contenido desde cualquier dispositivo.
Servidor de biblioteca siempre activo
Ejecutar en un VPS mantiene su servidor de biblioteca disponible las veinticuatro horas del día, incluso cuando los computadores personales o reproductores multimedia están apagados.
Gestión de Add-ons
Instale y gestione complementos de Kodi remotamente a través de la interfaz web, ampliando la funcionalidad sin acceso directo al contenedor.
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